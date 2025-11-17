謝罪の品は“気持ち”でいい？“金額”で示す？夫婦で分かれた謝罪の価値観【ママリ】

菓子折りはダメだと言う夫

日々の生活の中で、思わぬトラブルに遭遇することもありますよね。アプリ「ママリ」でも「こんなショックなことがあって…」というトラブルエピソードがたくさん寄せられています。この記事では、ママたちが投稿したトラブルに関するエピソードを3選でご紹介します。

子供が友達のものを盗みました。（ノートと定規セット）

子供への対応は十分したので端折ります。



謝罪に行くのに両親で行ったほうがいいと思い、二人で行くことに。

私は1000～3000円程度の菓子折りを持って謝罪に行こうと思っていたのですが、夫はお菓子なんか持って行くつもりはない、数万円分のギフト券を持って謝罪に行く。世間一般的なテンプレートのような謝罪の仕方をしたって意味がない。と言って聞きません。

そんな額の券渡されても向こうも困るだろうし、ここの家の人は金出せばいいと思ってるんじゃないかと思われかねないから、それはやりすぎだと説得しましたが聞きません。

謝罪に行くだけでも申し訳なくて合わせる顔がなくだいぶ気が重いのに、謝罪の品に対してもういい印象のない一家にさらに相手が何を思うのか、気を使わせてしまうかを考えるとゾッとします。。

絶対にそのくらいの額の物を持っていく事が正しい！と思っており、自分の意見を変えようとしません。それなら職場でもいいから周りの人にちょっと意見聞いてみてよと言っても聞こうとしません。



みなさんならどうしますか.... 出典：

夫からすれば謝罪の品の金額＝謝罪の気持ちなのかもしれませんが、一般的にはあまりに高いものをもらったら困る人もいるかもしれません。



盗んだものの弁償あるいは返却は済んでいるのであれば、数万円はやりすぎと思う投稿者さんの気持ちもわかります。とはいえ、こんなにも夫に頑なになられてしまうとどう説得すればいいのかわからないですよね。

謝罪の品にさまざまな意見が

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。



その中に「大切なのは金額じゃない」というコメントがありました。

さすがにそれだと多すぎて受け取れないし…

怖くて、今後関わりたくないって思っちゃいます。



どんなに多くても3000円💦



1500円ほどの詰め合わせでも充分かなと💦💦



大切なのは、金額じゃないですよね💦



謝罪してくれるっていう姿勢だと思います💦💦 出典：

投稿者さんの子どもがしたことはダメなことですが、謝罪をし2度と繰り返さないことが何よりの償いですよね。あまりに高額な謝罪の品を渡されるとこれで水に流してくれと言われているようなそんな気持ちになるのかもしれません。何よりも、問題が起きた時にお金で解決しようとする親というレッテルを貼られ、周囲の人の目も変わってきそうですよね。



他にも「返してしまうかも」というコメントがありました。

ひぇー。数万円はびっくりしてしまいます！！



3000円ほどの菓子折りと親子で謝罪がいいかなと思いました。



数万円の券渡されたら返すかもしれないです私😳💦 出典：

ケガの治療費や壊してしまった物の弁償であれば数万円が正しい場合もあるでしょうが、今回に限ってはいくらなんでも多すぎますよね。あまりにも高額だと何か裏があるのでは…とつい深読みしてしまうかも。もらってはいけないものなような気がしますし、手元にあっても怖くて使えないですから返したくなりますよね。



大切なのは物の値段なのではなく、誠実な謝罪。せっかく両親そろって行けるのですから、相手に対する気持ちがしっかりと伝わるような気持の伝え方ができることが大事ではないでしょうか。

配信の音が家の窓を閉め切っていても聞こえる

戸建てに住んでいます。

隣の人がいつも朝と夜に弾き語り配信をしているようで

夜は特に隣の我が家にまで聞こえて、すごく不快です…

お互いの窓を閉め切っているのですが、配信してるんだなとわかるくらいなので、かなり聞こえます。

せめて子供が寝付く時間帯は避けて欲しいのですが、

そのことを手紙に書いて、隣の人のポストに入れるのは

いいと思いますか？



引越しの挨拶に何度が伺って、一度も会ってない

挨拶していないような関係です。 出典：

YouTubeやTikTokなどが広まり、自宅で配信活動をする人も増えてきています。しかし、音漏れ対策を十分にしないで活動する人もいるようですね。投稿者さんも隣人の配信活動による騒音に不満を感じている1人です。



お互いに窓を閉め切っていますが、それでも配信しているのがわかるほど音が聞こえてくるそう。特に夜は子どもが寝る時間に配信が重なるため、その時間は避けてもらえるように手紙を書こうか悩んでいます。

隣人からの騒音にさまざまな声が

この投稿にママリでは、さまざまな意見が寄せられていました。その中には、「音量を抑えてほしいと相談する」といった声がありました。

いいと思いますよ！

この時間が1番見る人多いですからね😭

ちょうど閲覧数の1番多い時間と被ってしまいますよね。

音量抑えてくださいと書いてみてはどうでしょう？

それが仕事みたいな感じだと辞めてというのは難しそうかなと思うので😭 出典：

窓を閉め切っていても聞こえるのであれば、かなりの音量で配信をしていると考えられます。配信活動を仕事としてやっている場合は完全にやめてもらうのは難しそうですが、音量を抑えてほしいというお願いであれば対応してもらえるかもしれません。「小さい子どもがいるので夜の配信は音量に気をつけてほしい」というように、伝え方も工夫するとよいでしょう。



ただし手紙で伝える場合、誰が投函したのか特定される恐れも。戸建てであれば自治会が設けられている場合があるため、そこで相談してみるのも1つの方法です。



他には「警察に相談する」との声もありました。

手紙入れて特定されても怖いので最悪は警察に相談とかダメですかね？ 出典：

ただ「隣人の騒音がうるさい」という相談をしただけでは動いてくれない可能性があるため、配信をしているときの音を録音する・配信日をメモに残すといった記録をしておくと、投稿者が感じている具体的な被害を伝えやすくなります。



戸建ての場合は付き合う期間が長くなりやすいため、良好な関係をキープするのが理想です。新たなトラブルの元とならないよう、伝える際は相手を刺激しすぎないように配慮できるとよいですね。

助産師から「ありえない！」の一言が

初産婦で、里帰りしないのは変でしょうか？

20週検診で助産師さんから里帰りしないのはありえないと言われました。

私の実家、義実家ともに車で15分以内です。



実母は働いているし、性格が完璧主義なので小言口出しが多く、いらないストレスが溜まりそうです。

また、義実家とは子育てではあまり関わりたくないです。



夫は育休取れない職場ですが、今でも家事炊事ほとんどやってくれます。 出典：

実家や義実家が近いからといって、必ずしも良好な関係性とは限りません。里帰りは初めての出産を少しでも安心して行うためのものですが、かえってストレスがたまるような環境であれば帰る必要はありません。



P子さんもその一人で、夫も協力的なため里帰りをしないと決めたのですが…。助産師からは「里帰りしないのはありえない」のひとことが。

さらに「甘い！」の追い打ちまでかけられた

私と夫の考えとしては夫婦で子育てしていきたいです。

この考えは助産師さんからすると甘いようですが、そうなのでしょうか…。(色々言われて、検診、出産、この病院でやるのが億劫です😭) 出典：

夫と二人三脚で子育てをしたいと考えているP子さん。しかしそれは助産師からすると「甘い」そうで…。なかなかの追い打ちのかけ方ですね。



この投稿には「変じゃないと思いますよ。人それぞれの事情があるから、ありえないという助産師さんにちょっと疑問を感じます」「全然変じゃないですよ😄どちらの実家も車で行ける距離なら今も産後も何かあったら会えるし2人でって思ってるなら気にしなくていいと思います！」「里帰りしませんでしたが特に問題なく子育てできてますよ！」といった励ましのコメントが寄せられました。

