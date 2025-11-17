◆「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２５」 日本７―７韓国（１６日・東京ドーム）

井端ジャパンの“若大将”が最後まで光った。３点を先制された直後の４回。阪神・森下が先頭で突破口を開いた。「点を取られた後。流れ的にも大事なところ」と右中間を真っ二つ。チーム初安打となる二塁打で同点への道をつくった。１５日も５回に岸田の決勝弾に直結する安打を放ったが、またも球場の空気を変えた。

ＷＢＣを意識した挑戦にも収穫あり。中堅でのスタメンで「経験できたことが自信につながる」と手応えを得た。５回から本職の右翼に戻ったが、宮崎合宿から２３年以来のポジションを練習。１０日の広島戦（サンマリン）との２試合でのテストを、そつなくこなした。２３年ＷＢＣで中堅を守ったヌートバー（カージナルス）は両かかと手術の影響で来春の出場は絶望的。ソフトバンク・周東らも候補に挙がるなか、井端監督に新たな選択肢が加わった。

指揮官の初陣だった２３年のアジアプロ野球チャンピオンシップから期待されてきた大砲。昨年のプレミア１２は全９試合で４番を務め、打率３割５分７厘、９打点と活躍した。今回も１０日の広島戦（サンマリン）でチーム１号を放ち、韓国戦も連夜の快音。“本番”はＭＬＢ組の参加も想定されるが、若手では間違いなく外野の筆頭候補だ。

「やっぱり代表でのプレーは刺激がある」。今回は巨人・岡本との共闘も実現し「気さくに笑ってくれてうれしかった」と感謝した。打撃の助言を求め、逆に岡本からも質問をされて感激。ＤｅＮＡ・牧や楽天・村林とも互いのバットを観察するなど充実感たっぷり。「ＷＢＣは目標の大会。出て活躍したい。韓国戦を通して、日本代表として戦いたいという思いがより強くなりました」。最後のアピール機会でも、また存在感を増した。（安藤 理）

高木豊 Ｐｏｉｎｔｏ

鈴木、吉田正、近藤など外野の枠は厳しい争いだけど、森下は必要な人間だ。打つ方の結果は出ている。曇りのない性格で打てばチームに勢いをつけられるムードメーカーにもなれる。中堅のスタメンが誰になるのかは現時点では分からないが、守備の意識も高く、走力もあり、慣れないポジションもこなせるはずだ。メンバーを見ると本職の周東、五十幡のどちらかを守備固めでも置いておくことになるだろう。