巨人の横川凱投手（２５）が１６日、Ｇ球場で自主練習を行い今オフ、無休でトレーニングに励むことを明かした。ワールドシリーズ（ＷＳ）でのドジャース・山本由伸投手の熱投に刺激を受け、疲労がたまった状態でマウンドに上がっても、好パフォーマンスを出せる体を作り上げる。そのために「今年は（体を）いじめ抜きます。休んでいる暇はない」と強い覚悟を示した。

ＷＳでＭＶＰに輝いた山本は、第６戦で６回１失点の力投を見せながらも第７戦でも登板し胴上げ投手となった。「由伸さんがたくさん投げた翌日にしっかりした投球をしていた。疲れているからといって言い訳にならない、どんな状況でも投げられるようにしていかないといけない」。今季は先発と中継ぎ計２５試合で２勝０敗、防御率２・５９で２軍にいた期間もあった。先発だろうがリリーフだろうが１年間、しっかりと１軍を完走できる強靱（きょうじん）な体を作り上げる。

妥協を許さないオフにする。１２月はウェートトレメインで基礎筋力を鍛え「毎年ですけど真っすぐを強くしたい」。さらに１月は４年連続で中日・涌井自主トレに参加。「いつも通り、ランニングをして、あとは投げる方をメインで合わせられるようにやっていきたい」と青写真を描いた。

まずは先発ローテ定着が目標。「何勝か、高い目標があります。あえて言わないですけど」。厳しいオフを切り抜けた先に８年目の飛躍が待っている。（水上 智恵）