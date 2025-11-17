ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡¢»öÌ³½ê¤Ë»Ä¤êÂ³¤±¤ëÍýÍ³¤ò·ãÇò¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¡×¡Ä¡ÖÍÆ¯£Ô£é£í£å£ó¡×¤Ç
¡¡¥Õ¥ê¡¼¤ÎÍÆ¯Í³Èþ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬£Í£Ã¤ò¤Ä¤È¤á¤ë£±£¶ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÍÆ¯£Ô£é£í£å£ó¡×¡ÊÆüÍË¡¦¸á¸å£¸»þ£µ£¶Ê¬¡Ë¤Î³ÈÂç£¹£°Ê¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ë¡¢±Ç²è¡Ö£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¥¿¥¯¥·¡¼¡×¡Ê£²£±Æü¸ø³«¡¢»³ÅÄÍÎ¼¡´ÆÆÄ¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÇÐÍ¥¡¦ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡Ê£µ£³¡Ë¤¬½Ð±é¡£ÍÆ¯¤ÎÄ¾µå¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤¿¡£
¡¡£²£°£±£¶Ç¯¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ó£Í£Á£Ð¡×¤¬²ò»¶¡£ÍÆ¯¥¢¥Ê¤Ï¡¢¤³¤Î¿ôÇ¯¤ÇÆÈÎ©¤¹¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤òµó¤²¡Ö¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢»öÌ³½ê¤Ë»Ä¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¼ÁÌä¡£¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤¨¤Ã¡¢½Ð¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤½¤¦¤¤¤¦¼ÁÌä¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÊ¹¤ÊÖ¤·¤Æ¤«¤é¡¢»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÊÌ¤Ë¡Ê»öÌ³½ê¤«¤é¡Ë½Ð¤Æ¤â½Ð¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤·¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤·¡¢¤½¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ä¤ê¤¿¤¯¤Æ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¤ä¤ê¤¿¤¯¤Æ¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£°ã¤¦¾ì½ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ß¤ó¤Ê¤â»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡½Ð¤ÆÀ²¤ì¤ä¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤â¤¤¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡×¤ÈÌÚÂ¼¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤ä¸åÇÚ¤«¤é¡¢»öÌ³½ê¤Ë»Ä¤ë¤È¤¤¤¦¡Ë¡Ø¤½¤¦¤¤¤¦¥ë¡¼¥È¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤¹¤´¤¯¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ù¤È¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤Ã¤Á¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö°ì¿Í¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡¢·ë¶É¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¡£¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë°ì¿Í¤¸¤ã²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤½¤ì¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£