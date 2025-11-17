◇練習試合 阪神0-4中日（2025年11月16日 安芸）

10月に外野手へ転向した阪神育成の西純矢投手（24）が16日、中日との練習試合（安芸）で「野手初安打」を放った。高知県安芸市での秋季キャンプ最終クール2日目に組まれた今季ラストゲームに「7番・右翼」で先発し、2回1死から中前打。5月1日阪神戦でプロ初勝利を挙げ、今季2勝した左腕・三浦の142キロ直球を攻略した。1日に始まった地獄の野手初キャンプは、きょう17日に打ち上げを迎える。

気合と執念が白球に乗り移った。2回1死、三浦に対した第1打席で、西純が「はじめの一歩」を踏み出した。カウント1―2から左腕が投じた142キロ直球に反応し、ゴロで二遊間を破った。痛烈でも驚速でもない。24歳の再出発を告げる弾道は、泥くさかった。

「フルで出させてもらって、2打席目、3打席目、最後の4打席目に自分のスイングができなかったので、凄く悔しいですね」

立場こそ違えど、投手時代の23年8月8日巨人戦（東京ドーム）以来となる実戦での快打。何より、野手として初めてともしたHランプで、今キャンプ最多観衆4000人を沸かせた。一塁到達時にほんの少し顔をほころばせながら、球場を去る頃には余韻は完全に消えていた。口をつくのは反省ばかり。2打席目以降の遊ゴロ、遊ゴロ、右飛を心から悔やんだ。2本の遊ゴロは、岡山・創志学園時代の同級生で、当時控え投手だった草加に打たされた。

「草加らしい球。真っすぐ来ないな、かわしてるな、みたいな」

ちょっぴり負け惜しみもこもった言葉と苦笑いを残して、チームバスへと乗り込んだ。

1日のキャンプインから、地獄の2週間を過ごしてきた。早朝ウエートトレーニングが日課。通常メニューの後は特打、特守、走り込みなどで汗を流す。「いいアドバイスをして、少しでも良くなるようにしたい」と親心を見せる北川2軍打撃チーフコーチとの二人三脚で「バットのヘッドを走らせて打つ技術」の習得に励み、両手はすっかりマメだらけ。13日には同じく野手転向を果たし、臨時コーチを務めた糸井嘉男スペシャルアンバサダーから「大胆に振れ」と金言も授かった。体もキュッと引き締まり、肉付きも変わってきた。日進月歩のサクセスロード。きょう17日に野手初キャンプを打ち上げ、孤独な鍛錬が待つオフに突入する。

「少しでもレベルアップできるように、少しでも吸収できるようにやっていきます」

帰路に就く際、沿道を埋めた大勢の虎党から「糸井みたいになってくれ！」と願いを託された。当然、本人もそのつもりだ。道は長く、険しくとも、不屈の魂を胸に「野手一本立ち」に向かって走り続ける。 （八木 勇磨）

≪中日・草加と創志学園の同級生対決も≫創志学園の“同級生対決”は中日・草加に軍配が上がった。2番手として5回から救援。西純を2打席とも遊ゴロに封じ、「打たれたくないっていうのはあったんで、ちょっと力を入れましたけど。抑えて当然かな」とにやりと笑った。高校時代は良きライバルとしてしのぎを削り、2年夏にはともに甲子園に出場。「（これからも）お互い、切磋琢磨（せっさたくま）できればいいんじゃないかなと思います」と意気込んだ。