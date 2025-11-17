中島啓太が来季PGAツアーカード獲得 マキロイは4季連続7度目の年間王者
＜DPワールド ツアー選手権 最終日◇16日◇ジュメイラ・ゴルフエステーツ アースC（アラブ首長国連邦）◇7706ヤード・パー72＞DPワールド（欧州）ツアーの最終ラウンドが終了した。マシュー・フィッツパトリック（イングランド）がトータル18アンダー・首位に並んだローリー・マキロイ（北アイルランド）をプレーオフで破り、節目のツアー10勝目を飾った。
マキロイは最終戦Vこそ逃したものの、ポイントランキング（レース・トゥ・ドバイ）で1位となり、4季連続7度目の年間王者に輝いた。日本の中島啓太はトータル11アンダー・16位タイでフィニッシュし、ポイントランキングは14位で確定。有資格者を除く上位10人に与えられる来季の米国男子ツアーカードを獲得した。今大会の賞金総額は1000万ドル（約15億4035万円）。優勝したフィッツパトリックは300万ドル（約4億6210万円）、中島は10万2750ドル（約1582万円）を獲得した。
