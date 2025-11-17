ＣＦで事業資金を募っている「神奈川子ども未来ファンド」のホームページ

生活困窮世帯やヤングケアラーの若者らに進学費用などの経済支援を行う神奈川県の事業「かながわつばさプロジェクト」の資金を確保するため、クラウドファンディング（ＣＦ）による支援の呼びかけが始まった。これまでに６００人以上の進学や就職を後押ししてきたが、２０２６年度からは県の予算化が見込めず、実施が不透明な状況に陥っている。５００万円を目標に１２月３１日までにＣＦの達成に取り組み、若者らの支援の継続を目指す。

県によると、新型コロナウイルス禍での生活困窮世帯支援として県内企業と個人からの寄付を活用し、２２年度から同プロジェクトを事業化した。事業者に選ばれたＮＰＯ法人「神奈川子ども未来ファンド」（横浜市中区）が運用している。

同法人によると、同プロジェクトの助成対象は県内在住者や、県内での進学・居住・就職の予定がある３９歳以下の者。児童養護施設を巣立つ若者や生活に困窮する若者らの支援に活用され、大学などの受験料、スーツや靴といった就職活動の必需品の購入費、１人暮らしを始める初期費用などに充てられてきた。