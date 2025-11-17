◆大相撲 ▽九州場所８日目（１６日、福岡国際センター）

４１歳の誕生日を迎えた幕内最年長の東前頭４枚目・玉鷲が、横綱・大の里を追い詰めた。史上最年長で組まれた横綱戦は、立ち合いから攻め込み、土俵際ではたき込まれて、惜しくも金星ならず。４敗目を喫したが、７日目の豊昇龍に続き、２横綱に大善戦し、幕内出場回数では１４４５回で単独２位となった鉄人が「４０代をなめるな」と意地を示した。

プロ野球の評論家がドジャースの大谷翔平を論じることが難しいように、私も玉鷲についてあまり多くを語れない。２８歳で引退した私にとって４１歳の玉鷲はまさに「未知の領域」を超える「神の領域」なのだ。

勝ったと思った。低い立ち合いから左のおっつけが強烈だった。右のど輪で大の里を追い詰め引いたところを出たが、あと半歩足らなかった。今場所も元気だ。２日目で義ノ富士を電車道、４日目には平戸海を首ひねりで叩き付けた。「すごい」という言葉は玉鷲には陳腐な表現でもある。

二所ノ関一門の力士として入門時から見てきた。連合稽古で幕下以下の力士と同じ時間に土俵に下り、準備運動をこなし、番数も負けなかった。努力の積み重ねが４１歳の玉鷲を作り上げた。お尻を見てほしい。引退の近い力士はお尻から肉が落ちるものだが、まだパンパンに張っている。“玉鷲伝説”は続く。（元大関・琴風、スポーツ報知評論家）