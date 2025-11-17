「練習試合、阪神０−４中日」（１６日、安芸市営球場）

阪神の嶋村麟士朗捕手（２２）と百崎蒼生内野手（２０）が初の春季キャンプ宜野座組（１軍）スタートを喜んだ。２人は藤川監督が明言したことを伝え聞き、驚いた様子ながらも意気込みを語った。

嶋村は「今日もいろいろな準備、自分の中でできていないところが多くあった」と練習試合での反省を口にし、「突き詰めていかないと、宜野座に行ってもすぐに落とされると思う。２月のキャンプまでにもっとできるように」と力を込めた。

ルーキーイヤーの今季は大きなケガもなく、２軍で５８試合に出場して打率・２６６、１本塁打、２２打点。栄枝と町田の負傷もあり、大きなチャンスをつかみたい。「一番は打撃で」と支配下に向けて懸命にアピールする。

百崎は「打撃は自分のスイングをアピールできている」とうなずき、「守備、走塁でも評価を上げないと残れない」と打撃以外もレベルアップを目指す。１軍メンバーとの練習機会に「輝さん（佐藤）だったり、大山さんだったり、長打がまだまだだと思うので、そこを聞きたい」と心待ちにした。

昨季は秋季キャンプに参加せず残留練習組だった中、この日の中日との練習試合では初回１死一塁から左前打を放ち存在感を示した。「来年はひとつ勝負の年。１軍で絶対結果を残していかないといけない」と百崎。全力で宜野座組に食らいついていく。