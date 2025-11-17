広島・益田武尚投手（27）と高太一投手（24）が16日、実戦登板から一夜明けのブルペンで異例の熱投を演じた。15日のロッテとの練習試合（都城）で、5番手として1イニングを零封した益田が120球を投げれば、先発で3回32球を投げた高はプロ入り最多の208球。若ゴイの自発的な行動に新井貴浩監督（48）は「来季に懸ける気持ちが凄く伝わる」と目を細めた。

つかみかけた感覚を体に染み込ませたい。自分の限界に挑んで何かを変えたい。日南秋季キャンプ第4クール最終日のブルペン。気迫を込めて一球一球を投げ込む姿に、胸中に秘めた飛躍への思い、来季に懸ける思いがにじみ出ていた。

益田 右打者にボールが2球続いたんで修正したいと思って。休んでいいレベルじゃない。（来季）仕事ができるように土台をつくらないといけない。

高 上体だけで投げようとして、体が開く状態が秋はずっと続いている。球数を投げると自然に足を使う投げ方が身に付くので、そういう意識で投げた。

益田はロッテ戦の8回に救援登板。無死一塁から宮崎をツーシームで二ゴロ併殺に斬った2死後、山口にボールが先行した投球を反省点に挙げた。スライダーで最終的に空振り三振に仕留めても、追い込むまでの過程が問題だったと認識する。

益田 （ストライクを）入れにいった部分があったので、今日は体を締めて投げ切りたいなと。マウンドでどう修正するかを、この秋にやっておきたい。

先発した高は3回32球を投げ、2四球が絡んで3失点。3回6失点と乱れた10日の侍ジャパン戦を含め「課題がたくさん出たのが収穫」と受け止める。投球練習を終えようとした時「凄くいい感覚があった」ため、最多の球数になったという。

高 球数が増えると上体が使えなくなり、下半身からという意識で投げられた。僕は数を重ねないとできない人間。投げて分かることがたくさんある。

黒田博樹球団アドバイザーが以前から重要性を説いてきた投げ込み。ましてや実戦登板からの一夜明けで、ブルペンに入って汗を流すこと自体、異例中の異例だ。危機感とやる気の表れ。新井監督は目を細めて言う。

「選手がその気になってくれているなと。来季に懸ける気持ちが伝わってくるので、凄くいい流れだと思う」

球界屈指のシュート成分を持つツーシームと、スライダーのコンビネーションで1軍定着を目指す益田。先発で3勝（2敗）を挙げながら、失速気味に終わった今季と秋の実戦を反省し、ワンランク上を求める高。流した汗を無駄にはしない。（江尾 卓也）