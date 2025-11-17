オリックス・杉本が、毎年オフに楽天・浅村らと行っていた合同自主トレを“卒業”し、新たに同僚の西野と宮古島で行うことを明かした。

「がっつり西野さんに教えてもらおうと思います。バッティング良すぎるし、あの（バットの）芯に当てる技術が僕にあったら、もっと打てるようになるんじゃないかなと。一発で仕留める技術、打ち損じても全部捉えているイメージがあるので」

今季は4年ぶりに規定打席に到達するなど、チームトップの16本塁打。35歳となる来季もさらなる進化を求め、今季三振率・067を誇った1学年上の先輩から技術を吸収し、打率と長打の両方を追い求める。

「そこ（確実性）が一番の課題なので。（パワーと）両立できたら結構夢つかめるんじゃないかなと。まだまだうまくなれると思うんで」

かつての戦友で、公私ともに仲の良かった近藤（巨人）、山足（広島）、K―鈴木（ヤクルト育成）がそろって今季限りで現役を引退。同僚の福田や後藤駿太（中日）も所属先を構想外となり、「今年は特にめちゃくちゃ仲良かった人が根こそぎいなくなったんで…。山足も駿太も（近藤）大亮もKも周平も、みんなしょっちゅう連絡している。全員サシで飯いけるぐらいで仲いいんで、来年から誰と飯行こうかな…」と苦笑いする。その一方で自らの現役生活にも目を向け、完全燃焼への思いを口にした。

「（相次ぐ引退に）めっちゃさみしい気持ちもあるんですけど、自分も人の心配をするほどの余裕はないんで。そんな何年もはできないと思うので、いけるところまで。まだまだ体は全然元気なので、もう一花咲かせるぐらい頑張りたい」

この日は冬の訪れを予感させる風が吹きすさんだ大阪・舞洲の球団施設で、バスケットボールチームのタンクトップ姿で室内打撃を敢行。昨オフに取り入れて手応えをつかんだピラティスを今オフも継続する一方、「もう一回パワーを付けようと」ウエートトレーニングにも2年ぶりに着手する。仲間たちの思いを背負ったラオウが、究極完全体を目指す。 （阪井 日向）