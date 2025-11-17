「練習試合、阪神０−４中日」（１６日、安芸市営球場）

待望の快音に安芸は大歓声に包まれた。阪神の西純矢外野手（２４）が１６日、中日との練習試合（安芸）で野手転向後初安打を放った。「７番・右翼」で初のスタメン出場。「すごい緊張しました」というが、期待の声援にいきなり第１打席で応えた。

二回１死でカウント１−２と追い込まれてから三浦の１４２キロ直球をはじき返し中前打をマーク。記念の一打にも「フルで出させてもらって、２、３、４打席目、自分のスイングができなかった」と凡退した後の打席を悔やんだ。

その第２、３打席では創志学園時代の同級生である草加と対戦。五回は先頭で１３０キロの変化球に遊ゴロ、七回２死一塁でも１３３キロ変化球に遊ゴロに倒れた。「草加らしい球やな、真っすぐ来ないなみたいな」と笑って感想を語った。

初めての実戦守備。初回は石川昂の打球を難なくキャッチしたが、五回は村松の打球に足を滑らせて捕球できず「弾いたのが悔しい」と反省した。それでも「（練習と）打球の質もスピードも違う。初回に飛んできた打球も回転がかかっているので、その辺の難しさはある」と学びも多かった。

北川２軍打撃コーチは「センスって言ったらいいんだけど、ある程度対応する力を持っているので。それをどんどん伸ばすことを考えてあげたい」と話す。秋季キャンプはあと１日。最後まで多くのことを吸収し、今後の糧とする。