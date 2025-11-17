

ルーカスフィルム公式ライセンスにより、限定生産5台のみという超希少なトイファクトリーのキャンピングカー「ダビンチ6.0＜スター・ウォーズ＞エディション」（筆者撮影）

【写真を見る】スター・ウォーズの世界観が広がるトイファクトリーのキャンピングカー「ダビンチ6.0＜スター・ウォーズ＞エディション」の全容（87枚）

映画「スター・ウォーズ」といえば、1977年に第1作が全米初公開されて以来、40年以上にわたり世界中で愛されているSFシリーズ。なかでも、悪役ながら強烈なキャラクターで根強い人気を誇るのが「ダース・ベイダー」だが、その世界観をふんだんに投入したキャンピングカーが登場。岐阜を拠点とするメーカーのトイファクトリーが手がけた「ダビンチ6.0＜スター・ウォーズ＞エディション（DA VINCI 6.0〈STAR WARS〉EDITION）」がそれだ。

ディズニー傘下であるルーカスフィルムの公式ライセンスを取得したこのモデルは、フィアットの商用バン「デュカト」をベースにした本格キャンピングカー。内外装には、ダース・ベイダーが乗る巨大な宇宙要塞「デス・スター」をイメージした様々な特別装備を施し、映画の世界観を再現。ファン注目の仕上がりとなっている。

ここでは、そんな新型キャンピングカーを「ジャパンモビリティショー2025」で取材。実際に現車をチェックしたときの印象などを含め、その魅力などを紹介する。

スター・ウォーズとダース・ベイダー

映画スター・ウォーズ・シリーズは、多くの方がご存じのとおり、ジョージ・ルーカス氏が製作・監督を手がけ、40年以上も続く壮大なスペースオペラだ。77年公開の第1作『エピソード4/新たなる希望』を皮切りに、現在までに本編9作品、スピンオフ2作品の計11作を公開。2026年5月22日には、約7年ぶりの新作映画『スター・ウォーズ/マンダロリアン・アンド・グローグー』も日米同時公開予定で、再び世界中のファンから大きな注目を集めている。



ジャパンモビリティショー2025の会場では、ダース・ベイダーとともに展示されていた（筆者撮影）

そんなシリーズ中で、悪役ながら高い人気を誇っているキャラクターが、銀河帝国宇宙軍（以下、帝国軍）の司令官ダース・ベイダー。とくに、旧三部作といわれるエピソード4〜6（1977〜83年の間に公開）では、銀河帝国の支配と恐怖の体現者として登場。赤く光る刃「ライトセーバー」を操る姿や、前述の宇宙要塞デス・スターから冷酷無比な指令を下すシーンなどで、筆者を含めた多くの観客に強烈な印象を残している。

ちなみに、スター・ウォーズ・シリーズは、現在、ウォルト・ディズニー・カンパニーの子会社で、ジョージ・ルーカス氏が立ち上げたルーカスフィルムがキャラクターなどの権利を持つ。今回紹介するスター・ウォーズ仕様は、その公式ライセンスを取得。なお、メーカーのトイファクトリーでは、以前もディズニーとのコラボモデルを4タイプ製作しており、ディズニー仕様キャンピングカーのリリースは今回で5タイプ目だ。

ベース車にはダビンチ6.0を採用



ダビンチ6.0＜スター・ウォーズ＞エディションのサイドビュー（写真：トイファクトリー）

そんなダビンチ6.0＜スター・ウォーズ＞エディションのベースになるのは、トイファクトリーが手がけるダビンチ6.0。前述したデュカトのロングホイールベースモデルL3H2を使い、室内を架装した2列シートの本格仕様で、乗車定員4名、就寝人数は2名。広いダイネットやキッチン、ベッドスペースなどを常設する高級モデルだ。

コラボモデルでは、内外装にダース・ベイダーやデス・スターをモチーフにしたデザインやカラーなどを採用していることがポイント。エクステリアでは、マットブラックの車体色をベースに、各部に鮮烈な赤のラインを差し色として投入。また、ベース車のデュカトは、マイナーチェンジによりフロントグリルのデザインなどを変更。より精悍になったフロントフェイスが、まさに「鉄壁の要塞」らしさを醸し出している。

なお、ボディサイズは全長5995mm×全幅2100mm×全高2620mm。また、室内高は1880mmを確保している。



車体サイドのスライドドアを開けた状態（筆者撮影）

車体の左サイドにあるスライドドアを開けると、いきなり目に飛び込んでくるのがエントランス家具に描かれたデス・スター。LED照明で光る演出を施してあり、消灯すれば普通の家具になる。

また、通路を挟み反対側にあるウインドウ上の壁には、映画のオリジナル言語で、銀河系宇宙における標準語という設定の「オーラベッシュ」の文字。意味は「A LONG TIME AGO IN A GALAXY FAR FAR AWAY（遠い昔、はるか遠くの銀河系で）」。映画の冒頭で必ず表示される有名なフレーズで、室内に入ろうとスライドドアを開けた瞬間に、壮大な物語の旅の始まりが感じられる工夫を施している。

映画の世界が細部に宿る



1列目シートを回転させたダイネットの様子（筆者撮影）

室内は、全体的に黒を基調とし、所々に赤いラインなどを挿入。フロアに敷かれた「STAR WARS」ロゴ入りマットも、ブラック×レッドでイメージを統一する。マットの柄は、帝国軍の主力戦闘機「タイ・ファイター」がモチーフだ。また、天井やマルチルーム横の壁などには、LED照明を並べ、宇宙要塞デス・スターの緻密な内部構造をモチーフにした雰囲気も演出する。

1列目のシートを180度後方に回転させ、2列目シートとの間にテーブルをセットすれば、室内中央部を対面式のダイネットにすることができる。各シートは、漆黒のブラックレザー仕様で、背もたれ中央には、ダース・ベイダーが使う光の刃「ライトセーバー」を模したという鮮烈な赤のラインも投入する。ヘッドレストにも「STAR WARS」ロゴ、1列目シートには帝国軍のシンボルとなるロゴまで入っている。



テーブルの柄にもスター・ウォーズをモチーフにしたデザインを採用（筆者撮影）

また、テーブルの柄は、宇宙船などが高速移動するハイパードライブ時に現れる光の筋を表現。加えて、テーブル側のウインドウ下には、音響ギミックのスイッチも搭載する。押すと、ライトセーバー、タイ・ファイター戦闘音、ミレニアム・ファルコンのハイパードライブ音など、9種類の公式音響がランダムに流れる仕組みだ。

ダイネットの後方は、シャワーやトイレを設置したマルチルーム。トイレには、水を使わず処理も簡単な「クレサナ」というモデルを装備する。また、通路を挟み反対側にはキッチン。家具は、これも帝国軍をイメージしたダークな黒と赤をマッチングさせた色調だ。なお、シンクはステンレス製で、ガラストップ付き。冷凍冷蔵庫（70L左右両開き）や電子レンジも完備し、さまざまな料理に対応する。

デザイン＋音響ギミックによる演出



車体後方のベッドルーム（筆者撮影）

そして、室内後方には常設のベッドルーム。こちらも、漆黒に赤いパイピングの配色だ。ベッドのサイズは、長さ1950mm×幅1270（1560）mmで、大人2名がゆったりと横になれるスペースを確保。壁面は、タトゥイーン、ホスなど、物語の運命をわけた銀河の重要拠点5つのイラスト入りだ。また、アッパー家具の下にも音響ギミックのスイッチ。こちらを押すと、アストロメク・ドロイドR2-D2という人気キャラの愛らしい声が聞ける仕組みとなっている。

さらに、ベッド下にはラゲッジルーム。キャンプ道具などさまざまな荷物を積載可能だ。フロアマットには、同じく77年の第1作映画『エピソード4/新たなる希望』のオープニングに使われたクレジットを採用。リアドアを開けてラゲッジルームを見るたびに、映画の幕開けのような高揚感を味わえる演出となっている。



車体後方から見た室内（筆者撮影）

このように、かなりマニアックといえるほど、細部にわたるまでスター・ウォーズやダース・ベイダーにこだわった装備を施しているのがダビンチ6.0＜スター・ウォーズ＞エディションだ。

ちなみに、モデルのデザインを手がけた担当者は、若い女性。70年代や80年代に公開された初期作品などは見たことがなかったそうだが、定額制のディズニー公式動画配信サービス「ディズニープラス」に加入し、すべての作品を鑑賞。独特の世界観や描写を参考とし、内外装のデザインに反映させたそうだ。

超希少、限定5台のみの抽選販売



ベッドルーム下のラゲッジスペースまでスター・ウォーズの世界観が広がる（筆者撮影）

価格（税込み）は2187万円。この数字の付け方もかなりマニアックで、先に述べた第1作『エピソード4/新たなる希望』の劇中で、主要キャラの「レイア姫」が帝国軍に捕まって収容された牢屋の番号なのだという。



なお、販売台数は限定5台のみ。購入者は抽選で決まるそうで、現在申し込みを受け付け中だ（締切日：2025年12月28日）。さて、2000万円以上の高級キャンピングカー、しかも5台のみの激レアなモデルだが、果たしてどんなユーザーの手にわたるのか。ひとつ言えるのは、こだわりのあるスター・ウォーズのファンにとって、かなり納得の装備を持つキャンピングカーではないかということだ。

（平塚 直樹 ： ライター＆エディター）