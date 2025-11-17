佐野海舟や鈴木淳之介だけじゃない、国立競技場にも“バケモノ”はいた。別次元の守備でFC東京を封殺した現役日本代表【町田】
試合開始直後にマルコス・ギリェルメの縦突破を阻止すれば、55分には自陣エリア内に侵入してきた安斎颯馬を完璧にブロック。この日、ひとりのCBが別格の輝きを放っていた。
2025年11月16日、FC町田ゼルビアがFC東京を２−０と下した天皇杯準決勝で圧倒的な存在感を見せつけたのが、望月ヘンリー海輝だ。３−４−２−１システムの右CBを任された24歳の有望株は持ち前のフィジカルを活かしてFC東京のアタッカー陣を封殺。現役日本代表としての“貫禄”を示した。
そんな望月に試合後のミックスゾーンで尋ねてみる。「ギリェルメ選手と安斎選手を止めたシーン、だいぶ対応に余裕があるように見えましたが、どんな感覚でしたか？」と。すると、彼は次のように答えた。
「（ギリェルメとの１対１は）縦に来るなと読めていた部分があるので、上手く対応できました。安斎選手との１対１も、彼が右利きだったので縦に行くだろうと。そういう予測はできました」
研ぎ澄まされた感覚は、これまでの代表活動で培ったものなのだろうか。
「代表戦や練習ではトップレベルの選手と対峙していて、普段の練習でも相馬（勇紀）くんとか素晴らしいプレーヤーとマッチアップしているので、その経験が今日は良い感じに出たと考えています」
町田では右ウイングバックが主戦場だが、CBこそ天職なのではないか。そんな印象を抱かせるスーパーな活躍だった。ガーナ戦ではボランチの佐野海舟、CBの鈴木淳之介のパフォーマンスが「バケモノ級」と評価されていたが、国立競技場にも正真正銘の“バケモノ”がいた。
望月がプロ１年目の昨季から町田の試合をそれなりに見てきたが、この日の彼はまさに別次元。ひとり、格の違いを見せつけていた。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
【画像】国内でガーナ＆ボリビアと対戦！年内最後の親善試合に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！
2025年11月16日、FC町田ゼルビアがFC東京を２−０と下した天皇杯準決勝で圧倒的な存在感を見せつけたのが、望月ヘンリー海輝だ。３−４−２−１システムの右CBを任された24歳の有望株は持ち前のフィジカルを活かしてFC東京のアタッカー陣を封殺。現役日本代表としての“貫禄”を示した。
「（ギリェルメとの１対１は）縦に来るなと読めていた部分があるので、上手く対応できました。安斎選手との１対１も、彼が右利きだったので縦に行くだろうと。そういう予測はできました」
研ぎ澄まされた感覚は、これまでの代表活動で培ったものなのだろうか。
「代表戦や練習ではトップレベルの選手と対峙していて、普段の練習でも相馬（勇紀）くんとか素晴らしいプレーヤーとマッチアップしているので、その経験が今日は良い感じに出たと考えています」
町田では右ウイングバックが主戦場だが、CBこそ天職なのではないか。そんな印象を抱かせるスーパーな活躍だった。ガーナ戦ではボランチの佐野海舟、CBの鈴木淳之介のパフォーマンスが「バケモノ級」と評価されていたが、国立競技場にも正真正銘の“バケモノ”がいた。
望月がプロ１年目の昨季から町田の試合をそれなりに見てきたが、この日の彼はまさに別次元。ひとり、格の違いを見せつけていた。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
【画像】国内でガーナ＆ボリビアと対戦！年内最後の親善試合に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！