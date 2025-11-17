「トップクラスの若手」「驚きではない」プレミア名門が24歳日本人獲得に107億円を準備と現地報道→現地記者の見立ては？「望むなら、簡単にいくだろう」
久保建英への関心が繰り返し報じられているクラブのひとつが、プレミアリーグの名門トッテナムだ。
スペインのメディアは先日、トッテナムが１月の久保獲得に向けて本腰を入れる様子と報じた。6000万ユーロ（約107億円）の契約解除金を満額用意するというものだ。
契約がまとめるかどうかは別にして、久保はトーマス・フランク監督率いるチームに有益なのか。モハメド・クドゥスの控えとして層を厚くする要員との見方もあれば、トッテナムの攻撃陣を強化し、クラブレジェンドのソン・フンミンのレガシーを受け継ぐ存在になるとの声もある。
ピート・オルーク記者は、久保がトッテナムにとって良い補強とみているようだ。『Football Insider』によると、同記者はポッドキャストで「彼は何年もトッテナムやリバプール、アストン・ビラなど、プレミアリーグへの移籍がずっと噂されてきた」と話した。
「ソシエダで本当にうまくやってきたトップクラスの若手だ。だから、欧州のトップクラブが彼に注目していても驚きではない」
「契約には解除金が設定されている。トッテナムが１月に獲得を望むなら、簡単にいくだろう。5200万ポンドはまったく安い取引ではない。だから、トッテナムがクボへの関心を確かなものにするかどうかは、それも考慮することになるだろう」
同記者は自身の発言を紹介しつつ、Football Insiderで「（久保は）トッテナムにとって理想的なウインガーになる可能性がある」とも伝えた。
「ソシエダで４シーズン目だが、シンジ・カガワ（香川真司）とカオル・ミトマ（三笘薫）といった日本人スター選手たちの足跡を追ってプレミアリーグに向かう可能性に魅力を覚えているかもしれない」
果たして、久保の今後はどこにあるのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
