◇練習試合 阪神0-4中日（2025年11月16日 安芸）

藤川監督が若虎5人に1軍宜野座キャンプの切符を渡した。安芸での中日との練習試合後、「良かった選手はメモしていますから。門別と百崎と嶋村、木下、井坪。その5名は…1軍（キャンプ）って何て言うんだっけ？宜野座。宜野座組スタートをしてもらおうかなと、現状は思っています」と明言した。

来季高卒3年目を迎える百崎はサプライズの人選。この日は左腕・三浦から初回に痛烈な左前打を放った。11日に続いて今秋2試合連続で安打をマーク。フリー打撃で柵越えを連発する持ち味の打撃力を評価された形だ。報道陣から吉報を伝えられると「本当ですか」と目を丸くした。

昨秋は若手で唯一安芸キャンプに呼ばれず、鳴尾浜に残された。悔しさをバネにして2軍で79試合に出場して打率・294、1本塁打、21打点という非凡な成績を残した。1年たって監督の目にとまる内野手に成長した。

「来年は一つ勝負の年。1軍で絶対に結果を残していかないといけない」

8月1日の2軍オリックス戦で顔面に死球を受けて顎を骨折したことで「打席に立つとまだ怖さが少しあった」。オフのテーマが恐怖心克服。その先に待つ春季キャンプでは「（佐藤）輝さんだったり、大山さんだったり。（自分は）長打がまだまだだと思うので、そういうことを聞きたい」と青写真を描いた。

1日から始まった秋季キャンプはきょう17日に最終日を迎える。「あと1日あるので。気を抜くことなく、けがなく終われたら」。“藤川チルドレン”に指名されて浮かれそうになる気持ちを必死に抑えていた。 （倉世古 洋平）

≪嶋村も驚き隠さず≫育成の嶋村は来春キャンプの宜野座スタートを知り、驚きを隠さなかった。とはいえ、この日は5回の右前打のあと、山田の三直で飛び出して併殺を招く凡ミスを犯した。「きょうは自分の中で準備をできていないところが多くあった。突き詰めないと、宜野座に行ったとしてもすぐ落とされる」。試合後は約10分間、藤田とともに藤川監督からリードの指導を受けた。栄枝、町田の骨折で巡ってきた1軍キャンプ切符は、支配下へのアピールチャンスになる。

◇百崎 蒼生（ももさき・あおい）2005年（平17）9月11日生まれ、熊本県菊池市出身の20歳。高2の5月に東海大熊本星翔へ転入し、3年夏に甲子園出場。23年ドラフト4位で阪神入り。今年8月1日のウエスタン・オリックス戦で顔面に死球を受け、下顎骨骨折の手術を受けた。2軍通算153試合で打率・258、2本塁打、31打点。1メートル79、74キロ。右投げ右打ち。

◇嶋村 麟士朗（しまむら・りんしろう）2003年（平15）7月13日生まれ、高知県出身の22歳。高知商、福井工大（中退）を経て四国・高知から24年育成ドラフト2位で阪神入り。今季はウエスタン・リーグで58試合に出場し、139打数37安打の打率・266、1本塁打、22打点。1メートル77、90キロ。右投げ左打ち。