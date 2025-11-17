¡Úºå¿À¡¦Æ£Àî´ÆÆÄ¸ìÏ¿¡Û²ÝÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à°æÄÚ¡Ö¤º¤Ã¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¡þÎý½¬»î¹ç¡¡ºå¿À0-4ÃæÆü¡Ê2025Ç¯11·î16Æü¡¡°Â·Ý¡Ë
¡¡¢§°æÄÚ¤Î»ÑÀª¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ë½Ð¤¿²ÝÂê¤òÊÑ¤ï¤é¤º¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÂÇÀÊÆâ¤Ç¤Î½àÈ÷¤È¤«¡¢¾®Ã«Ìî¡ÊÂÇ·â¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¡Ë¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤³¤Á¤é¤¬¤³¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤º¤Ã¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¢§»î¹ç¸å¤ËÆ£ÅÄ¤ÈÅèÂ¼¤ò¸Æ¤ó¤À¡¡ÅèÂ¼¤Ï¥ê¡¼¥É¤ÇÍý²ò¤Ç¤¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£Æ£ÅÄ¤Ë¤Ï·¿¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÊø¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¤È¡ÊÅÁ¤¨¤¿¡Ë¡£
¡¡¢§ÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤âÉÔÌä¡¡¡¡ÌÚ²¼¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÅêµå¤ÎÀ©¸Â¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£Â¾¤ÎÅê¼ê¤ÏÅê¤²¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¥²¡¼¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÆâÍÆ¤ÏÁ´Á³Ìä¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ê¥ë¡¼¥¡¼°Ê³°¤Ï¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤Ë¡Ë¤«¤Ê¤êÅê¤²¹þ¤ó¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¡Ê»î¹ç¤Î¡Ë·ë²Ì¤Ï¤É¤Á¤é¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¢§2»î¹çÏ¢Â³ÌµÆÀÅÀ¡¡²¿¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£³ÆÃ´Åö¥³¡¼¥Á¤Ï»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡£