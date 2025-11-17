◇ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025第2戦 日本7―7韓国（2025年11月16日 東京D）

侍ジャパンは16日、韓国との強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025」の第2戦に臨み、7―7で引き分けた。森下翔太外野手（25）が、国際試合では初めて中堅として出場。プロ3年間で6試合しか経験のないポジションも無難にこなすと、3番打者では4回先頭で右中間二塁打して同点劇の起点となった。1安打1打点2四球をマーク。来年3月のWBCでの代表入りへ大きくアピールした。

中堅として初の国際試合でも、森下は動じることなく役割を果たした。2回。先頭の文保景（ムン・ボギョン）の左中間への飛球を追った。互いの声が大歓声にかき消され、左翼・西川と接触したがボールは離さない。5回の守備から五十幡と入れ替わる形で“本職”の右翼へ戻った。

「無事に終えられて良かった。この経験を生かして頑張りたい」

6日の強化合宿初日。シートノックでは本職の右翼ではなく、公式戦では23年に6試合しか経験のない中堅に入った。「不得意ではない」と言いながらも、井端監督の「今しかテストできない」との期待に応えるべく必死だった。今年で4年連続のゴールデングラブ賞獲得となった中日・岡林の後ろに張り付き、打者のインパクトに合わせて1歩目のスタートを切る練習を繰り返した。時には1時間以上も、フリー打撃で飛んでくる打球を追い続けた日もあった。

前回23年のWBC以降、日本代表の外野は固定に至っていない。4枠だった中の一人、「1番・中堅」で躍動したカージナルス・ヌートバーは10月中旬に両足のかかとの手術を受け、来春のメンバー入りは絶望的な状況。来年3月の本番ではカブス・鈴木、レッドソックス・吉田のメジャー組の選出が期待され、ソフトバンク・近藤、周東も候補に挙がる。ただ、森下が右、左翼に加えて、中堅も無難にこなしたことで、外野のユーティリティー侍としての選出にまた一歩、近づいた。

打撃でも魅せた。4回先頭の第2打席。韓国戦5試合連続安打となる右中間への二塁打を放つと、続く5回1死では四球を選び、いずれも3得点の起点となった。6―5の8回2死満塁では、押し出し四球を選び貴重な追加点。「自分の持っている100％は試合で出せた。WBCは1つの目標である大会。（本戦出場の吉報を）待ちたい」。3番打者としても機能し、攻守で存在感を示した。（石崎 祥平）

≪侍ジャパンでの中堅守備は2度目≫○…森下の阪神での中堅守備は23年の6試合だけで、9度の守備機会をこなして失策なし。侍ジャパンでは10日、広島との練習試合で初起用されており、今回が2度目の起用となった。