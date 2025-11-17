J1新潟は16日、新潟・聖籠町のアルビレッジで練習を一般公開して行った。直近2試合で得点に絡んでいるのがFW若月大和（23）。既にチームのJ2降格は決まっているものの、がむしゃらなプレーを継続してスタメンを奪取し、退任する入江徹監督（48）のためにも17試合勝ちなし（4分け13敗）からの脱出に貢献する。

全体練習後に恒例となっているシュート練習で右、左に蹴り分けてネットを揺らし続けた。「めっちゃ入りました」。波に乗っている若月は白い歯を見せ、今季リーグ戦初先発を照準に定めている。

第35節の神戸戦では、得意の裏への抜け出しで同点ゴールをゲット。初の古巣対決だった前節の湘南戦でも特長を発揮した。終盤に相手ペナルティーエリア内でクリアしようとした相手よりも先に足を出し、ファウルを誘ってPKを得た。「がむしゃらさ、貪欲さが武器」と言う通りのプレーだった。

J2降格、17試合勝ちなしの最下位というチーム状況でも常に前向きなのは「苦しい思いをしてきたから」だ。J2山口から加入した今季は前半戦は出番がなく、ベンチ外が続いた。苦境を支えてくれたのが当時コーチの入江監督。ベンチ外メンバーでの練習では細かな技術に目を向けて指導してくれた。出場機会を得た今はそれが生きていて「感謝でいっぱい。1勝を届けてしっかり恩返しをしたい」と力を込める。

17日は紅白戦を実施する予定。前回の紅白戦でも3得点してアピールに成功した。「それ以上に取って、スタメンで使うぞと思わせるくらい、いいアピールしたい」と目をぎらつかせた。（西巻 賢介）