今後、肩を並べられる野球選手は現れるのだろうか。

投打の「二刀流」が復活した今季の活躍は「世界一」「史上最高」という評価を揺るぎないものにしたと言えるだろう。

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平選手が、３年連続４度目となるリーグ最優秀選手（ＭＶＰ）に選ばれた。これまでの３回と同様に投票権を持つ記者３０人全員が１位票を投じる「満票」だった。

「３年連続」と「４度目」は、４年連続を含む歴代最多の７度の受賞を誇るバリー・ボンズ氏以来となる偉業である。

今季は、右肘手術のリハビリを経て、２季ぶりに二刀流を復活させた。投手として１４試合に先発して１勝１敗、打者では打率２割８分２厘、自己最多の５５本塁打、１０２打点の成績を残した。

本塁打王は惜しくも１本差で逃したが、一番打者としてア・ナ両リーグ最多の１４６得点を記録した点は特筆に値する。ワールドシリーズ２連覇を果たしたチームを投打で牽引（けんいん）し続けた活躍は、見事と言うほかない。

進化は止まっていない。飛距離を伸ばすため、昨季より１・３センチ長く１４グラム重いバットをメインで使った。投球でも、カーブを多投する新しいスタイルで、７４９日ぶりの勝ち星を挙げた。

投手復帰後のプレーは、全身から喜びがあふれ出ているようだった。大谷選手にとっては、二刀流こそが最も自分を表現できるプレースタイルなのだろう。

リーグＭＶＰは、レギュラーシーズンの成績が評価の対象だが、ブルワーズと対戦したナ・リーグ優勝決定シリーズ第４戦は、まさに真骨頂だったと言える。

１番指名打者で先頭打者アーチを含む３本塁打を放った。投げては最速１６１キロ、七回途中無失点、１０奪三振で勝利投手となった。

試合後の記者会見で両チームの監督が「ポストシーズンで史上最高のパフォーマンスだった」と称賛したのはうなずける。

世界最高峰の舞台で二刀流を続ける体力と精神力は想像を絶する。たゆまぬ努力と勝利への渇望があってこそなのだろう。

４月には長女が生まれた。大谷選手は「家に帰って顔を見るだけで、一日やってきた疲れもなくなる」と語っている。家族の存在は支えになっているはずだ。

来季はシーズンを通した二刀流が期待される。本塁打王とサイ・ヤング賞（最優秀投手賞）を同時に受賞する。そんな夢を見させてくれる選手はほかにいない。