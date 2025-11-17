高市政権は、積極的な財政を主張する新たなメンバーを迎えて経済政策の議論を始めた。

財政健全化と経済成長を両立させる政策を進めていかねばならない。

高市内閣の発足後、経済政策の司令塔となる経済財政諮問会議が初めて開かれた。今後の議論に大きな影響を与えるとみられるのが、民間議員として新たに登用された早稲田大の若田部昌澄教授とエコノミストの永浜利広氏だ。

いずれも積極財政を主張し、金融緩和を重視する「リフレ派」として知られている。高市首相は日本成長戦略会議にも、リフレ派のエコノミスト２人を加えた。

焦点は、首相が表明した、新たな財政健全化の目標になろう。

リフレ派は経済成長を優先し、名目の国内総生産（ＧＤＰ）が成長して、結果的に、政府の債務残高の比率を下げ、財政健全化につなげることを重視している。

若田部氏は諮問会議で、基礎的財政収支（ＰＢ）の黒字化目標は「デフレ時代の産物で歴史的使命を終えた」と見直しを求めた。

だが、国債など国の借金は約１３００兆円に上っている。ＰＢは借金に頼らずに政策に使う経費をどれだけ税収などで賄えているかを表す指標だ。ＰＢの黒字化すら実現しないようでは、政府債務を着実に減らすことはできない。

歴代の政権は２００２年以降、ＰＢを黒字化する目標を掲げてきたが、一度も達成できないまま先送りを続けてきた。現在は、２５〜２６年度の可能な限り早期に黒字化を目指す、としている。

首相は国会で、単年度のＰＢ黒字化目標については「取り下げる」と言明し、数年単位でバランスを確認する方向に見直す意向を示した。来年１月に、具体的な検討を指示するという。

経済成長と財政再建は両立を図るべきものだ。ＰＢの黒字化目標を足かせと考えているのかもしれないが、歳出拡大だけで国力は高まらないだろう。

「金利のある世界」が到来し、金融市場のリスクにも一段と目配りする必要がある。

すでに、リフレ色が濃い高市政権の財政政策などを警戒し、円安の流れが強まっている。

長期金利が上昇すれば、国債の利払い費が急増する恐れもある。首相が肝いりで進める「危機管理投資」など企業の投資を後押しする余力も乏しくなろう。

過度な円安を放置すれば、物価高は収まらず、「責任ある積極財政」には到底なるまい。