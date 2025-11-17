全国の国道で２０１５〜２４年度に発生した陥没・空洞のうち、所有者・用途が不明だったり放置されたりした管路などの「地下残置物」によるものが、少なくとも計６９件あったことが読売新聞の調べでわかった。

地下空間の利用が進む中、行政も未把握の不明管、放置管などが「隠れたリスク」となっている実態が浮き彫りとなった。国は新たな不明管などの発生を防ぐため、来年度から地下情報の集約・共有を図る方針だ。

読売新聞は、国直轄の国道（約２万４０００キロ）で起きた陥没・空洞に関する調書を国土交通省の各地方整備局などから入手・分析し、１５〜２４年度で計１１５７件（陥没７３０件、空洞４２７件）に上ることなどを報じてきた。

今回、発生要因を詳しく調べた結果、地下残置物が原因（推定を含む）の陥没・空洞が６９件（全体の６％）あることが判明。内訳は「管路（側溝・水路を含む）」が４０件で最も多く、コンクリート塊などの「がれき」が１１件、木の根などの「樹木・木材」が１０件で続いた。

「管路」の多くは、破損部分や開口部から周辺の土砂が流入する「吸い込み」が起きていた。石川県かほく市の国道１５９号では１５年６月、歩道に深さ４０センチ、縦横１メートルの陥没が発生。過去の工事で業者が仮設排水管の撤去を怠り、排水管と側溝の隙間から「吸い込み」が起きていた。

不明管や放置管により地盤の締め固めが不十分となり、陥没・空洞が起きたケースもあった。２２年７月に札幌市手稲区の国道５号で起きた陥没（３０センチ四方）では、地下１・６メートル付近に用途不明の管（長さ０・５〜１メートル）が約１０本見つかり、周囲に空洞ができていた。これらの管が原因で、工事の際の締め固めが十分でなかったとみられる。

インフラ問題に詳しい東京都市大の宇都正哲教授（都市工学）は「撤去されずに残された埋設物は少なくないとみられる。国が中心となって地下情報を共有し、危険なものがあれば速やかに撤去すべきだ」と指摘する。