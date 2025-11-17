Ä¹Þ¼¹ä 16Æü¤ÎÉü³è¸ø±é¤Çà¿ÀÂÐ±þá¥ê¥Ï¸ø³«¤â¡ÄÁ°Æü¤ÎÃæ»ß¸ø±é¡Ö±óÀ¬ÁÈ¡×¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï»îÎý
¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÄ¹Þ¼¹ä¡Ê£¶£¹¡Ë¤¬£±£¶Æü¡¢¥Ý¡¼¥È¥á¥Ã¥»¤Ê¤´¤ä¤Ç¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤ÎÌ¾¸Å²°¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£Á°Æü£±£µÆü¤âÆ±½ê¤Ç³«ºÅÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅöÆü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥É¥¿¥¥ã¥ó¤·¤¿¤¿¤á¡¢£±£¶Æü¤Î¸ø±é¤Ç¤Ïà¿ÀÂÐ±þá¤òÈäÏª¡£°ìÊý¤Ç¡¢£±£µÆü¤Î¸ø±é¤Î¤¿¤á¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¸òÄÌÈñ¡¢½ÉÇñÈñ¤ÏÊä½þ¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡Ä¹Þ¼¤Ï£±£°·î¤«¤é£´ÅÔ»Ô£·¸ø±é¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¤Ï£±Ëü£³£°£°£°±ß¡£
¡¡£±£µÆü¤ÎÌ¾¸Å²°¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤¤ÆËÜ¿Í¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÏÆ±Æü¡ÖËÜÆüÁáÄ«¤è¤êÄ¹Þ¼¹ä¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÁÊ¤¨ÉÂ±¡¤Ë¤Æ¼£ÎÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°å»Õ¤«¤é¤Î¿ÇÃÇ¤Î¤¦¤¨ËÜÆü¤Î¸ø±é¤Ï´í¸±¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿°Ù¡¢¤ä¤à¤òÆÀ¤ºËÜÆü¤Î¸ø±é¤ÏÃæ»ß¤¹¤ë»ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡££±£µÆü¤ÎÌ¾¸Å²°¸ø±é¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÍâ£±£¶Æü¤ÎÌ¾¸Å²°¸ø±é¤«¡¢£²£¸Æü¤Î²£ÉÍ¸ø±é¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Ë¿¶¤êÂØ¤¨¤ë¤«¡¢Ê§¤¤Ìá¤·¤ò¤¹¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¿Í¤Ï£±£¶Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖºòÆüÂÎÄ´²õ¤·¤¿¡£Ã¦¿å¤È¤á¤Þ¤¤¤À¡£µ¯¤¤ì¤ºÎ©¤Æ¤ºµßµÞ³°Íè¤Ç½èÃÖ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤È¹ðÇò¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÆ±Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢£±£µÆü¤ÎÌ¾¸Å²°¸ø±é¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ç¡¢£±£¶Æü¤ÎÌ¾¸Å²°¸ø±é¤«£²£¸Æü¤Î²£ÉÍ¸ø±é¤Ë¿¶¤êÂØ¤¨¤ëºÝ¡¢³«±éÁ°¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤â´ÑÍ÷¤Ç¤¤ë¤ÈÈ¯É½¡££±£µÆü¤ÎÌ¾¸Å²°¸ø±é¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¸ÂÄê¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥ê¥Ï¤Î°ìÈÌ¸ø³«¤Ï°ÛÎã¤À¡£
¡¡²»³Ú´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¡£
¡Ö£±£¶Æü¤ÎÌ¾¸Å²°¸ø±é¤Î¥ê¥Ï¸ø³«¤ÏµÞ¤¤ç¤ÎÈ¯É½¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤½¤ì¤òÃÎ¤é¤º¤Ë¥ê¥Ï¤ò¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤ÏÊÌÅÓ¥°¥Ã¥º¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤âÄÁ¤·¤¤ÂÐ±þ¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡×
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢£±£µÆü¤ÎÌ¾¸Å²°¸ø±é¤Î¤¿¤á¤ËÁ°ÆüÇñ¤Ê¤É¤ÇË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î¶âÁ¬ÊäÅ¶¤Ï¤Ê¤¤¡£Ä¹Þ¼¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç£¸·î¡Ö¸ø±é¤ÎÃæ»ß¡¦±ä´ü¡¦ÆâÍÆÊÑ¹¹¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Î¹Èñ¤ä½ÉÇñÈñÅù¤ÎÊä½þ¤Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÃí°Õ´µ¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÁ°ÆüÇñ¤Ê¤É¤ÇË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢µã¤¿²Æþ¤ê¤¹¤ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÁ°½Ð´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢£±£¶Æü¤Î¸ø±é¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï°ÂÅÈ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£