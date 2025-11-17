KLP48¡õÌð¸ý¿¿Î¤¤é¡Ö²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖLOVE¥Þ¥·¡¼¥ó¡×¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ç¥×¥í¥ì¥¹Í»¹ç¥³¥é¥Ü
¡Ú¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×¡¼¥ë¡á¾¾Èø¹¬Ç·²ð¡ÛAKB48¤Î³¤³°»ÐËå¥°¥ë¡¼¥×¡¢KLP48¤¬15Æü¡¢DDT¥×¥í¥ì¥¹¤é¤È¶¨ÎÏ¤·¤¿²»³Ú¡õ¥×¥í¥ì¥¹Í»¹ç¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖGOOD LIFE presents LOVE¡õPEACE¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤È²»³Ú¥é¥¤¥Ö¤ò¸ò¸ß¤Ë¹Ô¤¦»Â¿·¤Ê±é½Ð¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¡¢½ªÈ×¤Ç¤ÏKLP48¤¬NGT48¤È¶¦¤ËAKB48¤Î¡Ö²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡¢ºÇ¸å¤Ë¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£Ìð¸ý¿¿Î¤¡Ê42¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤ÆÂåÉ½¶Ê¡ÖLOVE¥Þ¥·¡¼¥ó¡×¤ò½Ð±é¼ÔÁ´°÷¤ÇÈäÏª¤¹¤ë°ÛÎã¤Î¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ç²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
°Û¹ñ¤ÎÃÏ¤ÇÆüËÜ¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤òÂ¸Ê¬¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£½ªÈ×¤Ë»ç¤Î¥É¥ì¥¹¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÀÌð¸ý¤¬ÅÐ¾ì¡£¥ê¥ó¥°Ãæ±û¤ËÎ©¤Á¡¢Ìó3»þ´Ö¤ËµÚ¤ó¤À¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¡ÖLOVE¥Þ¥·¡¼¥ó¡×¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£40¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë½Ð±é¼Ô¤¬¥ê¥ó¥°¤ò¼è¤ê°Ï¤ó¤Ç¤ÎÂç¹ç¾§¡£¡ÖÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¤ÏWow wow wow wow¡Á¢ö¡×¡£¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Î´ÑµÒ¤â¼ê¤ò¤¿¤¿¤¤Ê¤¬¤é¶«¤Ó¡¢²ñ¾ì¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¸½ÃÏ¤ÇÆüËÜ¤Î¥×¥í¥ì¥¹¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï½é¤Ç¡¢DDT¥×¥í¥ì¥¹ÀßÎ©¼Ô¤ÎüâÌÚ»°»ÍÏº»á¤ä¸µ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ëÀî¾¾¿¿°ìÏ¯»á¡¢Åìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤«¤é¥¢¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¬¡¼¥ë¥º¡Ê¥×¥í¥ì¥¹¡Ë¤ä¸µSKE48¹Ó°æÍ¥´õ¤é¤â»²Àï¤·¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£Ç®Àï¤ò¸«¼é¤Ã¤¿Ìð¸ý¤Ï¡Ö3»þ´Ö¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤¯»þ´Ö¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡£»î¹ç¤ÏÎÏ¶¯¤¤¤·¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ï¤«¤ï¤¤¤¤¤·¡£¥ê¥ó¥°¤Ç²Î¤¦¤³¤È¤â½é¤á¤Æ¤Ç¡¢¿ÍÀ¸¤Ç¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë´¶Æ°¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤·¤¿¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
üâÌÚ»á¤äÀî¾¾»á¤Î¡ÖÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¥¢¥¸¥¢¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÎ©¤Á¾å¤²¤¿½é¥¤¥Ù¥ó¥È¡£ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥Õ¥§¥¹¡¢Åìµþ¥¢¥¤¥É¥ë¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Î¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤â¼Â¸½¤·¡¢ÂåÉ½¤È¤·¤Æ¡¢¤â¤¨¤Î¤¢¤º¤¤ÈNGT48¤â¥é¥¤¥Ö¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£³¤³°¡¢¤·¤«¤â¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¡ÖMax¤È¤315¹æ¡×¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤¿NGT48À¾³ãçýè½Æà¤Ï¡Ö¾²¤¬¾¯¤·Ä·¤Í¤ë¤Î¤Ç¡¢Â¤ò¤Õ¤ó¤Ð¤ê¤Ê¤¬¤éÍÙ¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¸ÀÍÕ¤¬°ã¤Ã¤Æ¤â¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç»×¤¤¤ÏÄÌ¤¸¤ë¤ó¤À¤È´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Î¸ø³«Îý½¬¤Ë¤â»²²Ã¤·¡¢¥Û¥¹¥ÈÂ¦¤È¤·¤ÆÊ³Æ®¤·¤¿KLP48»³º¬ÎÃ±©¤Ï¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ìð¸ý¤µ¤ó¤«¤é¥×¥í¤È¤·¤Æ¤ÎÎÏ¤â¤â¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¡ØLOVE¥Þ¥·¡¼¥ó¡Ù¤ÏÎ¾¿Æ¤â¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¿Æ¹§¹Ô¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¡£½é¤á¤Æ¥×¥í¥ì¥¹¤ò¸«¤¿¤È¤¤¤¦¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î¥¤¡¼¥·¥ã¥ó¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¸«¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢»ä¤¿¤Á¤â¤â¤Ã¤ÈÌ¾Á°¤ò¹¤á¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£