¡¡³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Ï£Î£Å£±£·£³¡×¡Ê£±£¶Æü¡¢Åìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤Çà¥Ð¥«¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼á¤³¤ÈÀÄÌÚ¿¿Ìé¡Ê£´£²¡Ë¤¬¡¢¼êÄÍÍµÇ·¡Ê£³£µ¡Ë¤Ë£²¥é¥¦¥ó¥É¡Ê£Ò¡Ë£²£¸ÉÃ¤ÇÌµÇ°¤Î£Ô£Ë£ÏÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡££±£Ò¤Ï°µÅÝ¤·¤Ê¤¬¤é¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÉ½¾ð¤ÏÀ²¤ìÀ²¤ì¡£¤½¤Î¶»Ãæ¤ËÈë¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢£²½µ´Ö¸å¤Ë¹µ¤¨¤ëà·èÀïá¤Ø¤Î»×¤¤¤À¡£½ÅÍ×¤Ê°ìÀï¤òÁ°¤Ë¡¢ÇÔ¤ì¤¿¤È¤¤¤¨¤É¤âµÙÂ©¤ÏÍ¿¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡ÀÄÌÚ¤Ï£±£Ò¤³¤½½øÈ×¤ËÇ´¤ê¶¯¤¯ÁÈ¤ßÉÕ¤¤¤Æ¥Æ¡¼¥¯¥À¥¦¥ó¤·¡¢ÇØÃæ¤Ë²ó¤ê¹þ¤à¤Ê¤ÉÍ¥Àª¤Ë»î¹ç¤ò¿Ê¤á¤¿¤¬¡¢£²£Ò¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÎ®¤ì¤¬°ìÊÑ¡£¥¹¥¿¥ß¥Ê¤ò»È¤¤²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤«¡¢Æ°¤¤¬Æß¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¥Ü¥Ç¥£¡¼¤ò²¥¤é¤ì¥Ò¥¶¤ò¤Ä¤¯¡£¤µ¤é¤Ë¾å¤«¤é³Û¤Ë·ý¤ò²¿È¯¤â¿¶¤ê¹ß¤í¤µ¤ì¤ÆÆ°¤¤¬»ß¤Þ¤ê¡¢¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤«¤é£Ô£Ë£ÏÉé¤±¤¬¹ð¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢ÀÄÌÚ¤ÏÇÔ°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡Ê£±£Ò¤ò½ª¤¨¤Æ¡Ëà¤â¤¦¤¤¤¤¤äá¤Ã¤Æ¡¢»×¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¡£±üÅÄ·¼²ð¤¬¹ß¤ê¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¤è¡Ä¡×¤ÈÀ¼¤ò¤·¤ã¤¬¤ì¤µ¤»¤ë¡£¤½¤·¤Æ³ÊÆ®µ»¤Î¼¡Àï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥®¥ã¥é¼¡Âè¤À¡×¤È¤±¤à¤Ë´¬¤¤¤¿¤¬¡¢¥»¥³¥ó¥É¤Î¥±¥ó¥É¡¼¡¦¥«¥·¥ó¤«¤é¡Ö¤â¤¦°ìÃú¤À¡ª¡×¤È¤Í¤¸¤ò´¬¤«¤ì¤Æ»×¤ï¤º¶ì¾Ð¤¤¤·¤¿¡£
¡¡ÇÔÀï¤Ë¤â¿á¤ÃÀÚ¤ì¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿ÀÄÌÚ¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÌÜ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥×¥í¥ì¥¹¤Ç¤Î¼¡Àï¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¡£¤ï¤º¤«£²½µ´Ö¸å¤Î£³£°Æü¤Ë¡¢£Ä£Ä£Ô¤Î¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤Ç£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¤Î£Ë£Ï£Î£Ï£Ó£Õ£Ë£Å¡¡£Ô£Á£Ë£Å£Ó£È£É£Ô£Á¡ÊÃÝ²¼¹¬Ç·²ð¡á£³£°¡Ë¤È°ìµ³ÂÇ¤Á¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¼Â¤ÏÀÄÌÚ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÃÝ²¼¤Ï±ï¤Î¿¼¤¤Áê¼ê¡££²£°£±£¸Ç¯¤´¤í½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤¦¹ðÇò¤¹¤ë¡£
¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÎÀÄÌÚ¿¿Ìé¤ÎÏÃ¤Ç¡ØÁê¼ê¤¬¥µ¥Ö¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò·ù¤¬¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç´Ý¤á¹þ¤à¡Ä¤ß¤¿¤¤¤ÊÀ¤³¦¤¬ÌÌÇò¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡£¤½¤³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬¥¨¥¤¥ª¥¥¯¥é¥Ã¥Á¤À¤«¤é¤Í¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¤¢¤Îµ»¤ÏÃÝ²¼¤¬À¸¤ß¤Î¿Æ¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤è¡×¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÃÝ²¼¤¬ÊÆ¹ñ¡¦£Á£Å£×¤Ø¤ÎÄ©Àï¤ò·è¤á¤¿ºÝ¤Ë¤ÏÁêÃÌ¤â¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤¢¤Î»þ¤Ë¡Øº£¹Ô¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤è¡Ù¤Ã¤Æ¡¢ÇØÃæ¤ò²¡¤»¤¿°ì¿Í¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤Ï»×¤¦¤è¡×¤È¥á¥¬¥Í¤ò¸÷¤é¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¸ß¤¤¤Ë·É°Õ¤ò»ý¤ÄÁê¼ê¤È¤Î»î¹ç¤À¤±¤Ë¡¢ÀÄÌÚ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤¬¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥·¥ó¥°¥ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï´¶³´¿¼¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢°ìÈÖ¤¤¤¤¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÀï¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¡£»×¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ëÃÝ²¼Àï¤òÁ°¤Ë¡¢³ÊÆ®µ»Àï¤òÌµ½ý¤Ç½ª¤¨¤é¤ì¤¿°ÂÅÈ¤Î»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¡£
¡¡£±£²·î£¶Æü¤Ë¤Ï¡¢£Ç£Ì£Å£Á£Ô¿·ÌÚ¾ìÂç²ñ¤Ç¥«¥·¥ó¤Èà»ÕÄï¥¿¥Ã¥°á¤òÁÈ¤ß¡¢ÃæÅè¾¡É§¡õ°¦ÂëÎ¼¤È¤ÎÂÐÀï¤â¹µ¤¨¤ë¡£ÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤é¤·¤¤àÊª¸ìá¤ò¸«¤»¤¿ÀÄÌÚ¤Î¼¡¤Ê¤ëÂç°ìÈÖ¤ËÃíÌÜ¤À¡£