¡Ú£Ï£Î£Å¡ÛÉðÂº¡¡Íè½Õ¥í¥Ã¥¿¥óÀï¤Ç°úÂàÀë¸À¤â¡Ä¥Á¥ã¥È¥êCEO¤«¤é¥¯¥®¡Ö¤â¤·¾¡¤Ã¤¿¤é¡¢°úÂà¥À¥á¡×
¡¡¸µ£Ë¡Ý£±À¤³¦£³³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¤ÎÉðÂº¡Ê£³£´¡Ë¤¬¡¢Íè½Õ¤Ë°úÂà»î¹ç¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬·èÄêÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉðÂº¤Ï£±£¶Æü¤Î£Ï£Î£Å£±£·£³¤Ç¡¢¥Ç¥Ë¥¹¡¦¥Ô¥å¡¼¥ê¥Ã¥¯¡Ê£´£°¡á¥«¥Ê¥À¡¿¥Ü¥¹¥Ë¥¢¡¦¥Ø¥ë¥Ä¥§¥´¥Ó¥Ê¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡££³·î¤Î¥í¥Ã¥¿¥ó¡¦¥¸¥Ã¥È¥à¥¢¥ó¥Î¥ó¡Ê¥¿¥¤¡ËÀï¤Ç£±¥é¥¦¥ó¥É¡Ê£Ò¡Ë£Ë£ÏÉé¤±¤òµÊ¤·¤Æ°ÊÍè¤ÎºÆµ¯Àï¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢·Ú²÷¤ÊÆ°¤¤ÇÁê¼ê¤ò°µÅÝ¤·¤Æ¡¢½øÈ×¤«¤éÂ³¤±¤¶¤Þ¤Ë¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤¦¡£ºÇ¸å¤Ï£²£Ò¤Ë¥Ï¥¤¥¥Ã¥¯¤«¤é¥Ñ¥ó¥Á¤Î¥é¥Ã¥·¥å¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤®¡¢£²Ê¬£´£¹ÉÃ¤Ç£Ô£Ë£Ï¾¡¤Á¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢ÃËµã¤¤ÎÉðÂº¤Ï¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ä¤È¡ÖËÍ¤Ï¡¢¼¡¤Î»î¹ç¤Ç¸½Ìò°úÂà¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¡¢ºÇ¸å¤ÎÁê¼ê¤Ë°ø±ï¤Î¥í¥Ã¥¿¥ó¤ò»ØÌ¾¤·¤¿¡£¤³¤Î·èÃÇ¤ÎÍýÍ³¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡ÖÀÎ¤«¤é°ì²ó¤Ç¤âÉé¤±¤¿¤é°úÂà¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òËè»î¹ç»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡£Á°²ó¥í¥Ã¥¿¥óÁª¼ê¤ËÉé¤±¤¿»þ¤Ë¡¢»î¹ç¤â¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»î¹çÁ°¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤È¤«¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤½¤í¤½¤í¤«¤Ê¤È¤â¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ÎÆü¤Î»î¹ç¤ÇÉé¤±¤ì¤Ð°úÂà¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤È¤âÌÀ¤«¤·¡ÖÀ¸¤»Ä¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡£ºÇ¸å¡¢¸½ÌòºÇ¹â¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¾¡¤Ã¤Æ½ª¤ï¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¥í¥Ã¥¿¥ó¤â¤³¤ÎÉðÂº¤ÎÂÐÀïÍ×µá¤ò¼õÂú¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢£Ï£Î£Å¤òÎ¨¤¤¤ë¥Á¥ã¥È¥ê¡¦¥·¥Ã¥È¥è¡¼¥È¥ó£Ã£Å£Ï¤â¥´¡¼¥µ¥¤¥ó¡£¤½¤ÎÉñÂæ¤È¤·¤Æ¡Ö£´·î£²£¹Æü¤Î£Ï£Î£Å£±£·£µ¤Ç¡¢¤½¤ÎºÆÀï¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡£¤¤¤í¤ó¤ÊµÏ¿¤¬¤Ç¤¤ëÂç²ñ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÍè½Õ¤ËÍ½Äê¤¹¤ëÆüËÜÂç²ñ¤Ç¼Â¸½¤µ¤»¤¿¤¤°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¥Á¥ã¥È¥ê£Ã£Å£Ï¤ÏÊÖ¤¹Åá¤Ç¡Ö¤Ç¤â¡¢¤â¤·¾¡¤Ã¤¿¤é¡¢°úÂà¥À¥á¡£ÉðÂº£ö£ó¥í¥Ã¥¿¥ó£³¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤è¡×¤È¥Ë¥Û¥ó¥´¤Çà¾¡¤Æ¤Ð¸½ÌòÂ³¹Ôá¤âÍ×µá¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÉðÂº¤â¡Ö¾¡¤Ã¤Æ¤«¤é¹Í¤¨¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÎÎ©¤Áµ»¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¿¥«¥ê¥¹¥Þ¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¼¡Àï¤Ç¥ê¥ó¥°¤òµî¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¡Ä¡£