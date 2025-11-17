【ユニクロのスウェット】が便利！ 40・50代がマネしたい「おでかけコーデ」

スウェットを着たいけれど、ラフすぎるのは避けたい……。そんなとき頼りになりそうなのが【ユニクロのスウェット】。快適なのにきれい見えするから、実は40・50代の「お出かけコーデ」にもおすすめなんです。今回は、大人が取り入れやすいスウェットアイテムとインフルエンサーさんの着こなし術をピックアップ。今季こそスウェット上手を目指してみて。

短め × ゆるシルエットが今っぽい！

【ユニクロ】「スウェットクロップドシャツ」\1,990（税込・セール価格）

「短めの着丈とボリューム感のあるラグランスリーブ」（公式オンラインストアより）で、こなれ感を演出してくれそうな一枚。体型を拾いにくいシルエットなのも、ミドル世代の日常着にうれしいポイントです。裏毛素材で、着心地のよさも感じられそう。

ブラウンスウェットで品よくジーンズスタイルを更新

インフルエンサーさんも「スウェットが便利だなぁと実感」と語るほど、今季の注目アイテム。トレンドカラーのブラウンならラフさがほどよく抑えられ、40・50代も品よくトライできそうです。淡いブルージーンズと合わせれば、力の抜けた大人カジュアルに。足元はポインテッドトゥのヒールパンプスで引き締め、洗練度を高めて。

動きやすくて上品見えしそうな質感 ＆ シルエットが魅力

【ユニクロ】「ドライスウェットナローロングスカート」」\1,990（税込・セール価格）

「なめらかな肌ざわりで上質感を演出」（公式オンラインストアより）しつつ、すっきりとしたIラインで、スウェットにありがちな部屋着見えを回避できそうなスカート。足首がのぞく丈感とバックスリットが軽やかさをプラスします。リブ仕様のウエストに加え、ドローストリングで調整できるから、ストレスフリーなはき心地を楽しめそうです。

ゆるカーデ × ナロースカートで大人のすっきりモノトーンに

ゆるめのカーディガンにスウェット素材のナロースカートを合わせた、品よくこなれたモノトーンコーデ。上半身にほどよいゆとりをもたせても、ナロースカートが縦ラインを強調してくれるから、すっきり見えが叶いやすいスタイルです。シルバー小物を添えれば、モノトーンでも華やかさのある印象に。体型をきれいに見せつつ上品さもキープできる、40・50代にうれしいバランスです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではユニクロ、@cococloset128様、@kanaripo216様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Sara.K