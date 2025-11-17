元NHK沖縄放送局キャスター・竹中知華、豊満美バストに釘付け 「週プレ」でランジェリーショット解禁
【モデルプレス＝2025/11/17】元NHK沖縄放送局キャスターで、現在ラジオ沖縄のアナウンサーを務めている竹中知華が、17日発売の「週刊プレイボーイ」（集英社）No.48＆49に登場。美しいバストを披露している。
【写真】43歳美人アナ、美ボディ際立つビキニ姿
青森朝日放送アナウンサー、岩手朝日テレビリポーター、NHK沖縄放送局キャスター、フリーアナウンサーを経て、2017年10月からはラジオ沖縄でアナウンサーを務めている竹中。ラジオ沖縄の人気番組「華華天国」のメインパーソナリティとして人気を集めている。
今号では、レース素材のランジェリーから美しいバストを披露。抜群のプロポーションを惜しげもなく見せている。
今号の表紙は#2i2（ニーニ）の天羽希純。そのほか誌面には、和泉芳怜、椿野ゆうこ、櫻坂46の浅井恋乃未、大和田南那、芦川玲一、染谷有香らが登場する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】43歳美人アナ、美ボディ際立つビキニ姿
◆竹中知華アナ、豊満美バスト披露
青森朝日放送アナウンサー、岩手朝日テレビリポーター、NHK沖縄放送局キャスター、フリーアナウンサーを経て、2017年10月からはラジオ沖縄でアナウンサーを務めている竹中。ラジオ沖縄の人気番組「華華天国」のメインパーソナリティとして人気を集めている。
今号では、レース素材のランジェリーから美しいバストを披露。抜群のプロポーションを惜しげもなく見せている。
◆表紙は#2i2天羽希純
今号の表紙は#2i2（ニーニ）の天羽希純。そのほか誌面には、和泉芳怜、椿野ゆうこ、櫻坂46の浅井恋乃未、大和田南那、芦川玲一、染谷有香らが登場する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】