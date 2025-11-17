櫻坂46四期生・浅井恋乃未、ノースリーブ姿で透明感放つ「週プレ」登場
【モデルプレス＝2025/11/17】櫻坂46の四期生・浅井恋乃未が、17日発売の「週刊プレイボーイ」（集英社）No.48＆49に登場。ノースリーブ姿で抜群の透明感を放っている。
【写真】】櫻坂46新メンバー「四期生」手書きプロフィールで美文字披露
「櫻坂46新メンバーオーディション」に合格し、櫻坂46の四期生として加入した浅井。坂道グループの最も若い世代による単独ライブ「新参者」に出演しており、11月30日まで開催中となっている。今号では、ノースリーブのトップスを着用し、抜群の透明感を放っている。（modelpress編集部）
今号の表紙は#2i2（ニーニ）の天羽希純。そのほか誌面には、和泉芳怜、椿野ゆうこ、大和田南那、芦川玲一、竹中知華、染谷有香らが登場する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】】櫻坂46新メンバー「四期生」手書きプロフィールで美文字披露
◆浅井恋乃未、ノースリーブ姿で透明感放つ
「櫻坂46新メンバーオーディション」に合格し、櫻坂46の四期生として加入した浅井。坂道グループの最も若い世代による単独ライブ「新参者」に出演しており、11月30日まで開催中となっている。今号では、ノースリーブのトップスを着用し、抜群の透明感を放っている。（modelpress編集部）
◆表紙は#2i2天羽希純
今号の表紙は#2i2（ニーニ）の天羽希純。そのほか誌面には、和泉芳怜、椿野ゆうこ、大和田南那、芦川玲一、竹中知華、染谷有香らが登場する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】