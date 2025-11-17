サイン会に出席

米大リーグ・ドジャースのデーブ・ロバーツ監督とイベント会場で再会した人物が反響を呼んだ。12日（同13日）にレッズへの移籍が発表。退団が惜しまれた28歳と指揮官の抱擁シーンが日本ファンの視線を奪った。

ロバーツ監督と対面していたのは、ベン・ロートベット捕手。15日（同16日）、ロサンゼルス近郊で行われたサイン会イベントに、ロバーツ監督、アレックス・コール外野手と出席していた。指揮官は「My man！」と嬉しそうな声を上げて抱擁。ロートベットの両肩を揉みながら親し気に会話し、最後にもう一度固く抱擁を交わした。

米専門メディア「ドジャース・ネーション」公式Xが「ベン・ロートベットがたった今デーブ・ロバーツと再会した」などと記して映像を公開。米ファンから「もうすでに彼が恋しい」などと反響が寄せられると、X上の日本ファンからも別れを惜しむ声が相次いだ。

「ロスです ロートベットをまた見たい」

「まだドジャースで見てたかった」

「まさにドジャースの救世主だった」

「ロートベット去って欲しくなかった」

「もう青いもの着られないのが寂しいけど、レッズで頑張って」

「ロートベット恋しい」

28歳のロートベットは7月31日（同8月1日）にトレードでレイズから移籍。9月4日（同5日）にメジャーに昇格すると、負傷した正捕手のウィル・スミスやダルトン・ラッシングの代役として18試合に出場。山本由伸、大谷翔平らとバッテリーを組んだ。ドジャースでは打率.224、1本塁打、4打点。今オフ、ウェーバーにかけられ、レッズが獲得した。



（THE ANSWER編集部）