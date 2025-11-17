巨人からドラフト５位で指名された沖縄電力・小浜佑斗内野手（２４）が１６日、ミスターゆかりの番号を背負い、来季から創設される「長嶋茂雄賞」受賞を目標に掲げた。沖縄県内で仮契約を結び、背番号は６月３日に肺炎のため亡くなった長嶋茂雄さん（享年８９）が２度目の監督就任時に背負った「３３」に決定。定位置奪取へ本職の遊撃に加えて二塁、三塁の練習も積む即戦力野手は、阿部監督が掲げる“新機動力野球”への貢献も目指し、同賞を獲得するようなスター選手への成長を目指していく。

期待の大きさが表れていた。小浜の背番号はドラフト５位ながら、かつて長嶋監督が背負った「３３」に決定。「プロ野球をメジャーにしたのも、巨人をこれだけの伝統あるチームにしてきたのも長嶋さんの功績だと思う。期待という部分もあると思うので、上回っていけるような結果とプレーを」と背筋を伸ばした。

契約金５０００万円、年俸１０００万円（推定）で仮契約。「プロの世界でやっていくんだな」と実感すると同時に、大きな志も立てた。今月１０日、１２球団に所属する野手を対象に走攻守の成績、ファンへのアピール度なども加味して受賞者を決める「長嶋茂雄賞」が、来季から創設されることが決定。「（巨人の３３番という）長嶋さんに縁のある番号をつけるのは、今のところ僕しかいない。その賞を取れるように頑張っていければ」と意欲を示した。

夢に向かって着実にステップを踏む。現状、来季開幕へ向けては岡本がポスティングシステムを利用してメジャー挑戦を目指し、１０月に股関節の手術を受けた吉川も復帰時期が不透明。一、二、三塁の定位置が空く状況だ。小浜の本職は遊撃だが、すでに二塁、三塁での練習も重ねており「遊撃だけにこだわらず、出られるところで結果を出してレギュラーを取りにいくことが大事」と開幕スタメン争いに名乗りを上げた。

プレースタイルは阿部巨人が目指す“新機動力野球”にもマッチする。一塁到達タイムは右打者では球界屈指となる３秒台を誇る俊足。チームはこの秋に重盗やヒットエンドランなど、足でかき回して１点を奪う新スタイルを紅白戦で試し、収穫を得ている。「僕自身もそういう攻撃は好きな方。作戦の中でも自分の色を出して、積極的な走塁でも挑戦していきながら」と存在感を示す青写真を描いた。

今回、沖縄出身では小浜のほか同３位の亜大・山城、育成５位・知念（オイシックス）の３人が指名を受けた。「走攻守、どの分野においてもチームに必要なピースとして活躍していけるように。沖縄キャンプ、ペナントレースでも活躍して、県内の方々に良いニュースを届けられるようにしていけたら」。背番号に恥じない鮮烈なプレーで、琉球旋風を巻き起こす。（小島 和之）

〇…会見に同席した水野編成本部長は、小浜と同じく球団のロゴの入った沖縄の正装「かりゆしウェア」に身を包んで会見に出席。小浜の背番号に長嶋さんが背負った「３３」を選んだ理由について「非常に良い番号だと思って、小浜君に用意をしてきました。あとはもう活躍してくれることを本当に願っております」と期待を寄せた。

◆小浜 佑斗（こはま・ゆうと）２００１年１０月５日、沖縄・宜野湾市生まれ。２４歳。志真志小１年時に志真志ドラゴンズで野球を始め、中学では宜野湾ポニーズに所属。中部商を卒業後の２０年から沖縄電力へ。九州地区ベストナインに輝いた昨年はチームで都市対抗野球に出場。個人としては補強選手を含め３年連続同大会に出場した。１８０センチ、８６キロ。右投右打。特技は指笛。