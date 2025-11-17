米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」が先発右腕ダスティン・メイ（28）が「完全に元の状態に戻った、肘の状態は素晴らしい」と語ったと報じている。

メイは今季、ドジャースとレッドソックスでプレー、25試合（先発23）に登板して132回1/3で防御率4.96、奪三振率21.1％、与四球率9.6％を記録した。メイは9月9日に右肘神経痛で負傷者リスト入りし、その後レギュラーシーズンとワイルドカードシリーズには登板しなかった。

メイのキャリアは故障に悩まされ続けてきた。2021年にトミー・ジョン手術を受け、22年は復帰後6試合に登板したのみ。23年も右前腕の故障で9試合の先発にとどまったが、その48イニングで防御率2.63と好成績を残した。翌24年には食道の損傷により手術が必要となり、シーズンを全休。今年の132回1/3はキャリア最多だった。

度重なる故障により球速への影響は明らか。2025年のシンカーは平均94.5マイルで、23年の96.6マイルから低下している。それでも、メイはメジャーで十分な実績を持つ投手であり、このオフのFA市場で関心を集める可能性がある。

通算324イニングで防御率3.86、ゴロ率46.6％、奪三振率21.9％、与四球率8.3％。ゴロ率の高さは先発ローテーション後方の補強を求める球団にとって魅力的で、奪三振率と与四球率も許容範囲内。2025年の年俸は213万5千ドル、来季はほぼ全期間を28歳で迎える。ちなみに「トレード・ルーマーズ」はメイを同サイトのトップ50FAリストに入れていない。