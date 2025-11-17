天羽希純、衝撃の“袋とじ”解禁「ついにアレだしちゃいました！」
アイドルグループ#2i2の天羽希純が、17日発売の『週刊プレイボーイ』48＆49号（集英社）の表紙＆巻頭グラビア7ページ、DVD（48分）に登場した。
【写真】“透け感”ベールで手ブラ!?衝撃カットを見せた天羽希純
天羽は、2013年に芸能界デビュー。アイドルグループ「＃2i2」（ニーニ）のメンバーとして活動中だが、同グループは年内をもって解散することを発表。12月6日に東京・Spotify O-EASTでラストライブを開催する。
今回は、グラビアシーンで圧倒的な存在感を放っている天羽のナイスボディはもちろん、「ついにアレだしちゃいました！」と表紙でうたわれるほど、衝撃の“袋とじ”8ページを展開。天羽も自身のインスタグラムで【 #週プレ 表紙】と題し、「11/17（月）発売の週刊プレイボーイの表紙をさせて頂きます」と告知。「そして袋とじも……すっぽんぽん通り越してヌードです。ポチもあります。ちゃんと袋とじです笑」「1/7（水）発売の写真集先行カットです！多分待ちきれなくなります。いや絶対。お楽しみに！」と予告する意欲作になっている。
そのほか今号には、和泉芳怜、椿野ゆうこ、櫻坂46・浅井恋乃未、大和田南那、竹中知華、芦川玲一、染谷有香が登場する。
