『また殺されてしまったのですね、探偵様』アニメ化で来年4月放送開始 PV公開で制作はライデンフィルム！出演は安田陸矢＆若山詩音
ミステリー小説『また殺されてしまったのですね、探偵様』がテレビアニメ化されることが決定し、2026年4月よりTBS系で放送されることが発表された。ティザー映像が公開され、アニメ制作はライデンフィルムが担当し、追月朔也役は安田陸矢、リリテア役は若山詩音が務める。
【動画】公開された『また殺されてしまったのですね、探偵様』アニメPV
同作は、「殺されても生き返る」という特殊体質の高校生探偵・追月朔也が、その特殊体質を活かして様々な難事件に挑む姿を描いた物語。
スタッフは監督を『結婚指輪物語』『幼なじみが絶対に負けないラブコメ』、映画「特『刀剣乱舞-花丸-』〜雪ノ巻〜」の直谷たかしが務め、シリーズ構成を井上美緒（『不器用な先輩。』ほか）、キャラクターデザインを熊田明子（「囀る鳥は羽ばたかない」ほか）、美術監督を根本邦明（「劇場版「進撃の巨人」完結編 THE LAST ATTACK」ほか）、撮影監督を山本弥芳（『東京リベンジャーズ』ほか）が担当する。
ティザー映像では、伝説の名探偵の息子である主人公・追月朔也が調査の途中で何者かによって殺害される衝撃的なシーンが冒頭から展開される。「俺の体の設計図は神様が徹夜残業で半分寝ながら書いたらしい」「俺は、俺を殺した犯人を見たんだ」と語るように、朔也は死んでも生き返る特殊体質で、生き返るたびに助手のリリテアが優しく膝枕で出迎え「永眠（ねむ）っておられました。お蘇（かえ）りなさいませ。また殺されてしまったのですね、探偵様」と呼びかける。探偵であり被害者である朔也は、文字通り命を懸けて数々の難事件に挑んでいく。
■安田陸矢（追月朔也役）コメント＞
追月朔也の声を担当いたします、安田陸矢です。
殺されても蘇り、解き明かす。反則じみた能力と、それ故の苦しみを抱きながら泥臭く事件に立ち向かう朔也の魅力を存分にお伝えできるよう、僕も全力で駆け抜けます。彼らの活躍を最期までお見逃しなく！！
■若山詩音（リリテア役）コメント
私が演じさせていただくリリテアちゃんは、品がよく、可憐で、可愛い、この世の好きを凝縮したような子です。スンと澄ましているように見えて、照れて顔を赤らめちゃったり、相棒みたいに話していたのに、急に冷たいツッコミをしてきたり…そんないろんな側面があるリリテアちゃんを、いっぱい愛して演じていきます！
