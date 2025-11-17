µÈÀ¥ÈþÃÒ»Ò¡¡·ëº§¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤òÌÀ¤«¤¹¡¡Áê¼ê¤Ë¡Ö²¿Ç¯´Ö¤Ï·ëº§¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿
¡¡½÷Í¥¤ÎµÈÀ¥ÈþÃÒ»Ò¡Ê50¡Ë¤¬16Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¥¯¥ê¥Ã¥×¡×¡ÊÆüÍËÌë10¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£·ëº§¤Ç¤¤¿ÍýÍ³¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤·¡¢21ºÐ¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤À¤¬¡¢ºÆ¤Ó¥â¥Ç¥ë¥á¥¤¥ó¤Î»Å»ö¤Ø¤ÈÌá¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡ÖÊý¸À¤¬È´¤±¤Ê¤¯¤Æ¡£¥¤¥ó¥È¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤ë¤È¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÍ§Ã£¤â¤Ç¤¤Æ¡£Êý¸À¤âÈ´¤±¤¿¤«¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢2006Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡Ö¤Î¤À¤á¥«¥ó¥¿¡¼¥Ó¥ì¡×¤Ë½Ð±é¡£¤½¤ÎºÝ¡¢´ÆÆÄ¤«¤é¡ÖÆóÂ¤Î¤ï¤é¤¸¤òÍú¤¤¤Æ¤ë¤«¤é¥À¥á¤Ê¤ó¤À¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡Ö¤À¤Ã¤¿¤é¤ä¤á¤è¤¦¡×¤È¡¢½÷Í¥¶È°ìËÜ¤Ë¹Ê¤ë·èÃÇ¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡¡»öÌ³½ê¤â°ÜÀÒ¤·¡¢32ºÐ¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ë¼Çµï¤ÎÆ»¤Ø¡£»öÌ³½ê¤«¤é¡Ö32ºÐ¤Î¿·¿Í¡×¤È¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡Ö¤ä¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡ÖÂ¿Ê¬¡Ä·ëº§¤·¤¿¤é¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ¸å¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡£¤Ê¤Î¤Ç·ëº§¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤â¡È²¿Ç¯´Ö¤Ï·ëº§¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡É¤Ã¤Æ¡ÊÁê¼ê¤Ë¡Ë¸À¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÅÁ¤¨¤ÆOK¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤«¤é¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤Ç¤¤Æ¡¢·ëº§¤Ç¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡µÈÀ¥¤Ï2010Ç¯12·î¤Ë10ºÐÇ¯¾å¤Î°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¡£13Ç¯¤ËÄ¹½÷¡£16Ç¯¤Ë¼¡½÷¤ò½Ð»º¡£21Ç¯¤Ë¤ÏÎ¥º§¤·¤Æ¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£