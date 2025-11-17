「信じられん。奇跡の大逆転」「ソボスライW杯で見れんのか」衝撃の結末にリバプールMFは涙…“東欧の雄”がラストプレーで痛恨失点→まさかの予選敗退にネット騒然「すごいものを見た。ドーハの悲劇を思い出してしまう」
あまりにも劇的な結末となった。
現地時間11月16日に開催された北中米ワールドカップ・ヨーロッパ予選の最終節で、グループF２位のハンガリーが３位のアイルランドとホームで対戦。引き分け以上でプレーオフ進出が決定する状況だったが、終了間際の失点で２−３と敗れ、３位転落で予選敗退が決定した。
主将を務めるMFドミニク・ソボスライや、リバプールの同僚であるDFミロシュ・ケルケズらが先発した東欧の雄は２−１とリードをして終盤を迎える。
しかし、80分に同点に追いつかれると、５分と表示されたアディショナルタイムが過ぎた６分台、ロングボールのこぼれ球を、この試合で２点を挙げていたトロイ・パロットに押し込まれ、痛恨の失点。衝撃の逆転負けを喫し、アイルランドに抜かれてプレーオフ進出の望みが絶たれた。
この劇的な結末に、インターネット上では次のような声が上がった。
「信じられん アイルランド奇跡の大逆転でプレーオフ」
「ハンガリー、敗退か...ソボスライ無念... ...」
「何となく見てたハンガリーvsアイルランドが劇的展開すぎて大声出してしまった」
「とんでもないものを見てしまった。 ラストワンプレーでアイルランド逆転。ソボスライも思わず座り込む」
「ハンガリーどうなってんの ソボスライW杯で見れんのか」
「すごいものを見た ドーハの悲劇を思い出してしまう ソボスライW杯で見れないのか」
「とんでもない幕切れだった、、ソボスライにもケルケズにもW杯行って欲しかったなぁ」
「ハンガリーはラストプレーで失点しW杯の望みが絶たれてしまった、あまりにも悲劇」
「ハンガリーがワールドカップで見れないなんて」
悔やんでも悔みきれない敗戦に涙を浮かべたソボスライ。今季は不振のリバプールで最も輝いていた名手が、ワールドカップに出場できない事態となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】まさかの結末！あまりにも劇的なアイルランドの決勝弾
