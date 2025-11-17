きのう午前、秋田県能代市の商業施設にクマが侵入しました。クマはその後、捕獲され駆除されました。また、秋田県鹿角市では、クマに襲われたとみられる女性の遺体が見つかり警察が調べています。

警察によりますと、きのう午前11時20分ごろ、能代市柳町の商業施設「イオン能代店」にクマが侵入したと、店舗の従業員から警察に通報がありました。クマは体長およそ80センチの子グマとみられます。

クマは店舗1階の家具売り場にいたところを従業員が近くにあったものを積み上げて閉じ込め、午後2時前、県が麻酔を使って捕獲しその場で駆除しました。

クマが侵入したあと、店内にいた客は従業員の誘導に従って全員店の外に避難し、けが人はいませんでした。

現場は能代市役所から南におよそ300メートルの中心市街地で、辺りは一時騒然としました。

一方、同じ秋田県鹿角市の水田できのう午後、クマに襲われた可能性のある女性の遺体が見つかりました。

警察によりますと、倒れていたのは高齢の女性で、その後、消防によって死亡が確認されました。

遺体には頭部と両脚などにかじられたり引っかかれたりしたような傷があり、警察は女性がクマに襲われた可能性があるとみて身元の確認を進めてます。