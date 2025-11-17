日本テレビ系 2026年1月期日曜ドラマ（毎週日曜よる10:30〜11:25放送）は、篠原涼子主演の完全オリジナルストーリー『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』に決定！篠原が日本テレビ系の連続ドラマで主演を務めるのは、社会現象を巻き起こした『ハケンの品格』の続編（2020年）以来約6年ぶり。

■女刑務官×殺人犯×刑事 女刑務官はなぜ、道を踏み外したのか

本作の舞台は、未決拘禁者（有罪が確定していない被疑者・被告人）を収容する拘置所。篠原が演じるのは、そこで勤務するベテランの女性刑務官・冬木こずえ。冷静沈着に対処できる正義感と責任感を持ち、上司や同僚からの信頼も厚い。

高い塀に囲まれた拘置所で、自分にルールを課し規律正しく真面目に生きてきた彼女が、強盗殺人の罪で起訴された未決拘禁者・日下怜治と出会ってしまい、人生を大きく狂わせていく。怜治は、こずえの秘密に大きく関わる人物だった。

怜治の事件を担当する刑事・佐伯雄介は、数々の事件を解決してきた実績を持つ警視庁捜査一課の警部補。こずえの過去を知る人物でもあり、こずえと怜治の出会いは彼自身の運命も大きく変えていくことになる。

こずえと怜治の出会いが三人それぞれの人生を揺るがしていく中、やがてこずえは怜治とともに、決して許されぬ“脱獄”へと踏み出す――。

女刑務官はなぜ、道を踏み外したのか。“まるで強烈なパンチを浴び続けたように”――理性と本能の狭間で揺れ動くひとりの女性刑務官の姿を描く、衝撃のオリジナルドラマがこの冬、幕を開ける。

■プロデューサー 鈴木亜希乃 コメント

「真面目で優秀な女性刑務官が、男性受刑者を脱獄させて一緒に逃げた」――約3年前、米国で実際に起きたそのニュースを見て、私は衝撃を受けました。一体彼女に何があったのか？その受刑者との関係は？何が彼女をそこまで突き動かしたのか？色んな“？”が頭を駆け巡り、そして思いました――「とんでもない女……けど、何だかカッコイイな」。真面目に正しく生きなくてはいけない、失敗は決して許されない――そんな社会で生きる私たちにとって、この刑務官の女性が何だかとても輝いて見えてしまったのです。彼女の行為は決して許されないし、世間からはバカだと罵られるかもしれません。それでも、たった一つの衝動、思いのためだけに生きる……そんな生き方に心震えてしまったのです。

でも実際、そんなことが出来るのはドラマの主人公くらいのもので、もしそんなヒロインがいるとしたら……。

そこまで考えて、頭に浮かんだ人こそ、篠原涼子さんでした。

これまで数々の作品で主演を飾り、私も学生時代から見続けてきた、まさに憧れの存在であった篠原さん。なぜでしょう……「私たちには出来なくても、篠原涼子ならやってくれる」、そんな信頼と力強さが篠原さんにはあるのです。私たちの思いを“ドラマの主人公”という立場を通して、篠原さんにのせることが出来る――今回の主人公・冬木こずえは、まさに篠原さんにしか出来ない役どころです。どうトラウマを乗り越え、自分の殻を破り、そして壁を壊し羽ばたいていくのか――篠原さんが魅せる“爆発”を、ぜひ最初から最後まで見逃さないでほしいです。

ふとした瞬間に生まれる“衝動”……もし皆さんの中にそんな思いが溢れたら、ぜひこのドラマを観てください。日曜の夜、篠原涼子さんがあなたの代わりに、理不尽な規律と不寛容にまみれたこの世界をぶっ壊してくれます。

■登場人物紹介

冬木こずえ（ふゆきこずえ/48） … 篠原涼子

氷川拘置所刑務官/女区区長

氷川拘置所の、女性が収容された区域『女区（じょく）』の区長。冷静沈着に対処できる正義感と責任感を持つ。

上司からの信頼は厚いが、厳しすぎる性格がゆえに、同僚からは一歩引かれた存在となっている。

日下怜治と出会い、自分を律した品行方正な生き方が崩れていく。

日下怜治（くさかれいじ/26）

未決拘禁者/強盗殺人容疑

強盗殺人の罪で起訴され、氷川拘置所に移送されてきた未決拘禁者。

鋭い目つきで他人を威嚇し、社会の規範やルールに反発するアウトロー。こずえの秘密に大きく関わる人物。

佐伯雄介（さえきゆうすけ/48）

警視庁刑事部捜査一課/警部補

日下怜治の事件を担当している刑事。明るく社交的なだけでなく、これまで数々の事件を解決し実績を残してきた。

こずえと怜治の出会いが、佐伯の運命も大きく変えていくことになる。

■作品情報

女刑務官はなぜ、道を踏み外したのか。

【パンチドランク（英）punch-drunk】

スポーツ障害の一つ。ボクシングで多数のパンチを受け、直進歩行ができないようになる。

「まるで、強烈なパンチを何度も何度も浴び続けたみたい」

自分にルールを課し、規律正しく真面目に生きるひとりの女刑務官、冬木こずえ。

高い塀に囲まれた拘置所で、他人にも、自分にも厳しく生きてきた。

そんな彼女が出会ってしまった、ひとりの殺人犯――

彼は、彼女の秘密に大きく関わる人物だった。

この出会いが、彼女の人生を大きく狂わせていく。

女刑務官 × 殺人犯 × 刑事

海外で起きた衝撃の実話に着想を得た禁断の物語。

彼女が手に入れるのは、愛か？それとも絶望か？

「あなたと一緒なら、地獄に墜ちても構わない」

▼スタッフ

チーフプロデューサー：荻野哲弘

プロデューサー：鈴木亜希乃 福井芽衣

演出：中茎強 南雲聖一 菅原伸太郎 茂山佳則

脚本：いずみ吉紘

音楽：中島ノブユキ

制作協力：AX-ON

制作著作：日本テレビ

