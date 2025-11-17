¡Ú¸ÍÅÄ¥Ü¡¼¥È¡¡G1¸ÍÅÄ¥×¥ê¥à¥í¡¼¥º¡¡ºÇ½ªÆü¡Û12R¤Ï¶ÍÀ¸½çÊ¿¡¡¡ÖºÇ¾å°Ì¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¡×ºÆ¸½¤Ç3¤¿¤ÓÄºÅÀ
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¸ÍÅÄ¤ÎG1¡Ö³«Àß69¼þÇ¯µÇ°¡¡¸ÍÅÄ¥×¥ê¥à¥í¡¼¥º¡×¤Ï16Æü¡¢5ÆüÌÜ10¡Á12R¤Ç½àÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¤¤ç¤¦17Æü¤ÎºÇ½ªÆü12R¤ÇÁè¤ï¤ì¤ëÍ¥¾¡Àï¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½Ð¤½¤í¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª½àÍ¥¾¡Àï12R¤Ç2Ãå¤À¤Ã¤¿ÄÚ°æ¹¯À²¤ÏÉÔÎÉ¹ÒË¡¤Ç¾ÞÅµ½ü³°¡£Æ±¥ì¡¼¥¹3Ãå¤Î¿·³«¹Ò¤¬·«¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Í½Áª1°Ì¤Î¶ÍÀ¸¤Ï½àÍ¥12R¤ò¹âÂ®¥¿¡¼¥ó¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤ê¡¢Í¥¾¡Àï¤ÎÀä¹¥ÏÈ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¥¹¥ê¥Ã¥ÈÉÕ¶á¤ÏÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤°ìÊý¡¢¥¿¡¼¥ó·Ï¤Ï¿½¤·Ê¬¤Ê¤¤¡£¡Ö½àÍ¥¤Ïº£Àá¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¾å°Ì¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤¬¹Ô¤±¤¿¡×¤ÈÂç»þ·×¤È¤Î¸ÆµÛ¤â¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥¤¥óÂ®¹¶¤Ç¸ÍÅÄ¼þÇ¯3Ï¢ÇÆ¤ò¾þ¤ë¡£
¡¡½ÐÂ´°Ä´¤Î»³¸ý¤Ï2¥³¡¼¥¹¸þ¤¤ÎµÓ¼Á¤òÀ¸¤«¤·¤Æº¹¤·¾¡Éé¡£¶ÍÀ¸¤òº¹¤·ÀÚ¤ë¤Î¤Ï¹ü¤À¤¬µ¡ÎÏÅª¤Ë¤Ï¤¤¤¤¾¡Éé¤Ë¤Ê¤ë¡£¼ÂÀïÂ¶¯ÎÏ¤Êº£Àô¤Ï»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿Á´Â®Àï¤Ç°ìÈ¯¤òÁÀ¤¦¡£¥«¥É´ÝÌî¤â¼«ºß¤Ë±¿¤ó¤Ç¾å°Ì¿Ê½Ð¤òÁÀ¤¦¡£
¡¡¡ã1¡ä¶ÍÀ¸½çÊ¿¡¡½àÍ¥¤Ï¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ1¥Þ¡¼¥¯¤ÇÄ·¤Í¤¿¤±¤É¡¢¥¿¡¼¥ó¤Î¥°¥ê¥Ã¥×¤Ï¤¤¤¤¡£¹Ô¤Â¤Ï¾¯¤·´Å¤¤¡£½ÓÉÒ¤µ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¾å¤¬¤ê¥¿¥¤¥à¤¬½Ð¤Þ¤»¤ó¤Í¡£½àÍ¥¤Î¼ºÇÔ¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆÄ´À°¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ã2¡ä»³¸ý¹ä¡¡½ÐÂ¡¢²ó¤êÂ¤¬¤¤¤¤¡£¿¤Ó¤â¤½¤ó¤Ê¤ËÉé¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤â4ÆüÌÜ¤«¤é¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥¹¥í¡¼¤«¤é¤Ê¤é¿´ÇÛ¤Ê¤¤¡£
¡¡¡ã3¡äº£ÀôÍ§¸ã¡¡¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤Æ¾è¤ê¤ä¤¹¤¤¡£Â¹ç¤ï¤»¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤±¤É¥ì¡¼¥¹¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬¤¤¤¤¡£µ¤°µ¤¬¹â¤¤¤È¹Ô¤Â¤â°ÂÄê¤¹¤ë¡£
¡¡¡ã4¡ä´ÝÌî°ì¼ù¡¡½ÐÂ·¿¤Ç¤¹¤Í¡£¿¤Ó¤ÏÉáÄÌ¤À¤±¤É¹Ô¤Â¡¢¥¿¡¼¥ó²ó¤ê¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡£È´·²¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤ê²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ã5¡äÃæÅç¹§Ê¿¡¡º£Àá¤Ï¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²ó¤Ã¤Æ¤«¤é¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¤·¡¢Â¤ÏÁ´ÂÎÅª¤ËÎÉ¤¯¤Æ¾å°Ì¡£¾è¤ê¿´ÃÏ¤âÌäÂê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¡ã6¡ä¿·³«¹Ò¡¡½ÐÂ·¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÎ¾¥µ¥¤¥É¤Ë¿¤Ó¤é¤ì¤¿¡£ËÜÂÎ¤ò³ä¤Ã¤Æ¥Ú¥é¤âÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£