ボートレース徳山の開設72周年記念競走「G1徳山クラウン争奪戦」が16日に開幕。きょう17日の2日目、メイン12Rはドリーム第2弾「すなっちドリーム」だ。

初日の峰は白星こそなかったが、気配は全く問題ない。スリットからグングン攻めて、後続を圧倒するとみた。寺田は差してバック勝負。底上げできれば好位は守るか。出足型の馬場は大得意の3コース捲り差しが楽しみ。佐藤はカドからスタートに集中する。外2艇は佐藤の攻め次第だ。

＜1＞峰竜太 足はトップ級ですよ。ちょっと伸び型。もう少し出足が欲しいけど、欲の部分です。このへんでいこうと思う。時間もあるしゆっくりします。スタートはダッシュだけズレがある。そこは読んでいく。

＜2＞寺田祥 ペラ調整が合っていなかった。まだよく分かっていません。あって普通くらい。また2日目に乗ってみて、いろいろと考えてみる。

＜3＞馬場貴也 出足型で、まずまず悪くないかな。伸びは普通ですね。乗り心地も悪くなかった。ペラは今の形をベースに調整を進めていこうと思っています。

＜4＞佐藤隆太郎 操縦性は悪くなかったけど、エンジンのパワーがないですね。大きな整備を考えています。

＜5＞片岡雅裕 ペラはボチボチ叩いています。下がることはないし、体感とかはいいかなと思いました。乗り心地も外れてはいません。大きくは変えなくていいですね。

＜6＞関浩哉 行き足が良さそうだったから、もらったまま行きました。後半の方が押していた。これをベースに行きます。伸びも下がる感じではない。行き足がいいですから。