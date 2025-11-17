女優の吉瀬美智子（50）が16日に放送された日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜夜10・00）にゲスト出演。デビュー当時から知る「恩人」の俳優が明かされた。

MCの井桁弘恵が「吉瀬さんをデビュー当時から知るこの方にもお話を聞いてきました」とVTRを振った。

VTRに登場したのは俳優・北村一輝だった。北村の姿を見た瞬間、吉瀬は「うわぁ〜ウソでしょ!?ちょっと待って…」と思わず笑った。

吉瀬について北村は「話しやすい」としつつ「おっさんみたい」と内面をぶっちゃけた。続けて「吉瀬美智子って、みなさん凄いキレイというイメージを持たれてる。僕は違うイメージで…本当に…地元のオカンとしゃべってるのと変わらないような感じ」などと語った。

また「吉瀬美智子っていうような“色っぽい”みたいな…あんなの…あれ多分職業ですよ。外出る時に“あ!ちゃんとしなきゃ!”って感じの」と伝えた。これには吉瀬も「ちょっと営業妨害やめて」とVTRにツッコミを入れていた。

北村とは映画デビュー作だった98年「蘇える金狼」で初共演しており、吉瀬は「本当に何も分からない状態で出て。その場で台本が“はい、変わりました”って来るんですよ。覚え方も分からない…恥とかも全部（北村に）見せてきた。で、全部アドバイスをくれた恩人」と振り返った。