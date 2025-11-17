大谷翔平と愛犬のデコピン【写真：ロイター】

山本由伸が愛犬カルロス紹介

　米大リーグ・ドジャースの山本由伸投手が日本時間16日、自身のインスタグラムを更新し、愛犬のカルロスを紹介した。7枚の写真と1本の動画を投稿。ストーリー機能につづった「#友達はデコピン」の文字は、日本人ファンの間でも大きな話題となった。

　メジャーリーガーの愛犬で有名なのは、なんといってもドジャース・大谷翔平のデコピン。そのデコピンに、仲良しの友達ができていた。

　山本はインスタグラムで「僕の愛犬のカルロスです！　8月で、ドッグシェルターから我が家に来て1年が経ちました　散歩、昼寝、ご飯が大好きです」とカルロスを紹介。ストーリー機能には「#友達はデコピン」という文字を添えた。

「#友達はデコピン」というパワーワードにX上の日本人ファンも反応。様々な声が上がった。

「友達はデコピンという一生に一度は言ってみたい言葉ランキング1位」
「『友達はデコピン』　強すぎる」
「愛犬の友達はデコピンって言ってみたいわ」
「友達がデコピンなのも地味にツボです」
「友達はデコピン！！！　羨ましすぎる」
「『友達はデコピン』って、大谷選手との繋がりを感じてほっこりします」

　山本はレギュラーシーズンで12勝を挙げ、ワールドシリーズは3登板3勝の圧巻パフォーマンスでシリーズMVPを獲得。大活躍の裏には、カルロスの支えがあった。

