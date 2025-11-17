人気グループ・Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅが１６日、千葉市のＺＯＺＯマリンスタジアムで「Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅとうちあげ花火２０２５」を開催した。昨年４月に続いて開催は２回目。１万３０００発の打ち上げ花火と全３０曲の音楽の融合を約３万人のファンとともに楽しんだ。

晩秋の夜空で花火と音楽が美しく調和した。夕闇迫る舞台に浴衣姿の２人が降臨。７曲の歌唱に加え、１２月２４日発売の最新アルバム「ＳＴＡＲＲＩＮＧ」のリード曲「Ｔｈｅａｔｅｒ」の音源も初解禁するなど、圧巻のイベントとなった。

終盤、壮大な演出とともに「君がいる世界」が流れると、２人は感傷的な表情で花火を見上げていた。高橋海人（２６）は「あらためてＫｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅの楽曲を愛していると再確認して、守っていかないとなという覚悟が芽生えました」と胸にこみ上げた思いを語った。

花火大会はティアラ（ファンの呼称）だけではなく、２人にとっても特別な催しになっている。イベントに合わせて金髪に染め直したという高橋が「ファンの方々と同じ方向を見て、同じ気持ちなんだろうかと思えるのは幸せ」としみじみと語れば、永瀬廉（２６）も「毎年やりたいよねと話すイベント。できてうれしい」とうなずいた。

年末の大舞台にも帰ってくる。１４日には、ＮＨＫ紅白歌合戦への３年ぶり出場が発表。永瀬は「めちゃめちゃうれしい。この体制で初めて。Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅのパフォーマンスをファンの方々に届けたい」と力強く語れば、高橋も「この３年間、自分たちもたくさんの経験をしてきた。全国の皆さん、ティアラの皆さんにも、成長したなと思ってもらえるように」と意気込んだ。

夜空を彩る花火のように、Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅは華やかで力強く進化を続けていく。