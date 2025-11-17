俳優の篠原涼子（５２）が日本テレビ系１月期新日曜ドラマ「パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−」で主演を務めることが１６日、分かった。初の刑務官役で、前代未聞の脱獄劇に挑む。

篠原が同局系の連続ドラマで主演を務めるのは「ハケンの品格」の続編（２０２０年）以来約６年ぶり。今作は完全オリジナルストーリーで、舞台は未決拘禁者（有罪が確定していない被疑者・被告人）を収容する拘置所となる。

篠原が演じるのはベテランの女性刑務官・冬木こずえ。自分にルールを課し、規律正しく真面目に生きてきたが、強盗殺人の罪で起訴された未決拘禁者・日下怜治と出会い、人生を大きく狂わせていく。こずえの過去を知る刑事・佐伯雄介が怜治の事件を担当。こずえは怜治とともに、決して許されぬ“脱獄”へと踏み出していく。

篠原はドラマ主演を「大変光栄で身の引き締まる思い」と喜んだ。「今回は海外の実際に起きた事件に着想を得た完全オリジナル企画という事で私自身も大きな挑戦になると感じています」とし「職業倫理と人としての真実との間で究極の選択を迫られる、骨太な人間ドラマだなと感じています。一線を越える主人公の葛藤と覚悟をリアルに届けられるよう、役と真摯（しんし）に向き合い、私にしかできない表現で全力で臨みたいと思います」と意気込んだ。

作品について「脱獄サスペンスのスリルと、禁断のラブストーリーが絡み合う刺激的な面白さが詰まっています」と見どころをアピール。「ぜひ、『自分だったらどうするだろう？』とハラハラドキドキしながら楽しんで見届けていただけたらうれしいです」と呼びかけた。