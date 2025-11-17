金谷拓実、星野陸也は米ツアー初優勝ならず A・シェンクが初V
＜バターフィールド・バミューダ選手権 最終日◇16日◇ポートロイヤルGC（バミューダ諸島）◇6828ヤード・パー71＞米国男子ツアーの最終ラウンドが終了した。優勝争いを演じた金谷拓実と星野陸也だが、ともにスコアを伸ばせず、ツアー初Vはならなかった。
〈連続写真〉金谷拓実は“超”フックグリップ&地面反力で飛ばす！
金谷は首位と1打差でスタート。前半はイーブンでしのいだが、後半13番から連続ボギーを喫した。最終18番でもスコアを落とし、4バーディ・5ボギーの「72」で、トータル10アンダー・3位タイ。優勝には2打及ばなかった。首位と2打差で出た星野も終盤まで優勝争いに絡んでいたが、17番で痛恨のダブルボギー。3バーディ・2ボギー・1ダブルボギーの「72」で、トータル9アンダー・8位に終わった。久常涼はトータル2オーバー・52位タイ。大西魁斗はトータル7オーバー・67位タイだった。優勝はトータル12アンダーのアダム・シェンク（米国）。うれしいツアー初優勝を果たした。
渋野日向子と西郷真央のドライバーの打痕は、どうして位置が違うの？【女子プロの打痕調査】
