Snow Manの目黒蓮が、本日11月17日より公開、11月21日より全国で順次放送開始されるZoffの新TVCM『Zoff meets 目黒蓮 SUNCUTGlasses 調光』篇に出演する。

目黒は、Zoffのグローバルブランドアンバサダーを担当中。本CMでは目黒本人がナレーションを務めており、『めのため、未来のため』がキーメッセージに。紫外線を100％カットするサングラスを“サンカットグラス”と名付け、目黒が軽やかにかけこなす姿を通じて、“夏以外の季節も降り注ぐ紫外線。その対策としてサングラスの大切さ”を自然体で伝えている。

メイキング映像では、目黒の諦めの悪さや、デビュー前のジュニア時代の自分に感謝するエピソードを披露。加えて、年末までチャレンジしたい仕事で大忙しだと明かし、今年中にチャレンジしたいことは「ないです！」とコメントしている。

また、本CMおよび広告クリエイティブで目黒が着用するサングラスが、11月21日より全国のZoff店舗および公式オンラインストアで発売。発売に先立ち、本日からZoff公式オンラインストアで予約受付が開始される。対象商品または調光レンズ（屈折率1.55）をオプションとしてZoff公式オンラインストアで予約、または店頭で購入すると、Zoffオリジナルステッカーが付属するとのことだ。

さらに、TVCM放送にあわせて、目黒を起用した各種プロモーションも順次展開される。11月21日には、国内のZoff全店舗にて目黒の等身大パネルを掲出。11月28日からは、原宿店、自由が丘メープル通り店、グランド東京渋谷店にて目黒のウィンドウ装飾が順次掲出され、紫外線量でアイウェアを部分の色が変わる調光ウィンドウ装飾を見ることができる。

（文＝リアルサウンド編集部）