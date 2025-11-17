女優の篠原涼子（52）が来年1月期の日本テレビドラマ「パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−」（日曜後10・30）に主演し、初の刑務官役に挑む。舞台は拘置所。強盗殺人罪で起訴されたある男と出会ったことで規律正しく真面目な生き方が崩れ、男と脱獄に向けて共謀する。

海外で実際に起きた事件に着想を得たオリジナル作。「規律の番人である刑務官が、囚人を脱獄させる」という設定に、篠原も衝撃を受けると同時に強い興味を抱いたという。「単なる脱獄サスペンスではなく、人としての倫理観や本当の“正義”とは何かを問いかける人間ドラマ」と表現し「立場や責任に縛られていた女性が自分を開放していくストーリーとしても受け取っていただきたい」とも伝えた。

これまで正義感が強い役を数多く演じてきただけに、冷静沈着で責任感を強く持つところから道を踏み外していく演技が大きな見どころとなりそうだ。篠原も「一線を越える主人公の葛藤と覚悟をリアルに届けられるよう、役と真摯（しんし）に向き合い、私にしかできない表現で全力で臨みたい」と気合十分。「どう悪女へと変貌していくのか、その変貌ぶりに注目していただきたい」とアピールした。

脱獄劇といえば、2005年に始まった米ドラマ「プリズン・ブレイク」シリーズが大ヒット。策が成功するか、裏切りがあるかなどのハラハラした展開の連続の中で人間ドラマも描き、視聴者はとりこに。現在も根強い人気を誇っている。

篠原は今作について「毎話、二転三転する予想外な展開が続く、刺激的でスリリングなストーリーをお届けできると思います」と、脱獄劇ならではの醍醐味（だいごみ）に自信をのぞかせている。まさに視聴者をくぎ付けにする名作が誕生しそうだ。