¡ÖÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡×King¡õPrince£³Ç¯¤Ö¤ê¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¡õ³Ú¤·¤ß¸ì¤ë
King¡õPrince¤¬16Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¡ÖKing¡õPrince¤È¤¦¤Á¤¢¤²²Ö²Ð2025¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤ËÂ³¤¤¤Æ2Ç¯Ï¢Â³2ÅÙÌÜ¤Î¼Â»Ü¡£Á°Æü15Æü¤È¤Î2Æü´Ö¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó6Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥ÈÁ°¤Î°Ï¤ß¼èºà¤Ç¤Ï¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿NHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
üâ¶¶³¤¿Í¡Ê26¡Ë¤Ï¡Ö¡Ø¹ÈÇò·è¤Þ¤Ã¤¿¤è¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿»þ¡¢Î¨Ä¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Õ¤ì½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£À®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¡¢±ÊÀ¥Î÷¡Ê26¡Ë¤â¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´î¤ó¤À¡£
2¿ÍÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤Æ½é¤Î¹ÈÇò¡£³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢±ÊÀ¥¤Ï¡Ö¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ëÉ÷·Ê¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¸«¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¡Ø¡û¡û¤¬¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¡Ù¤È¤«¤ò¸«¤ë¤ÈÇ¯Ëö¤À¡ª¤Ã¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡£üâ¶¶¤â¡Ö¡Ø¤³¤Î¿Í¤ª¤·¤ã¤ì¤À¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¡¢Â¾¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤µ¤ó¤Î»äÉþ¤ò¸«¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤¿¡£