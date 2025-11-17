King¡õPrince¤¬Ç¯Æâ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤³¤È¡Ö·ò¹¯¤ò°Õ¼±¡×¡ÖÉÙ»Î»³ÅÐ¤ê¤¿¤¤¡×¡¿°ìÌä°ìÅú£±
King¡õPrince¤¬16Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¡ÖKing¡õPrince¤È¤¦¤Á¤¢¤²²Ö²Ð2025¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢Á°Æü15Æü¤È¤Î2Æü´Ö¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó6Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿¡£°Ê²¼¤ÏËÜÈÖÁ°¤Î°Ï¤ß¼èºà°ìÌä°ìÅú¡£
¡Ý¤¦¤ï¤µ¤Ë¤è¤ë¤È1ÆüÌÜ¡¢µã¤«¤ì¤¿Êý¤¬¤¤¤ë¤é¤·¤¤¤¬¡¡±ÊÀ¥¡¡¾ðÊó¤¬Áá¤¤¡£
üâ¶¶¡¡ËÍ¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇËÜÅö¤Ë¤¹¤Æ¤¤À¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤¬¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ²Ö²Ð¤¬¼çÌò¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Æ¥£¥¢¥é¤È°ì½ï¤ËÆ±¤¸Êý¸þ¤ò¸þ¤¤¤Æ¡¢Èþ¤·¤¤·Ê¿§¤ÈKing¡õPrince¤Î²»³Ú¤ò¿¼¤¯³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¡£¼«Ê¬¤âµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÄ°¤¤¤¿¶Ê¤Ç¤³¤Î¶Ê¤³¤ó¤Ê¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö·¯¤¬¤¤¤ëÀ¤³¦¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¶Ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤Ï¤³¤Î¶Ê¤ò²Î¤Ã¤Æ¤ë»þ¤âµã¤¤¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²þ¤á¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î¶õ´Ö¤¬Âº¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£King¡õPrince¤Î³Ú¶Ê¤ò¼«Ê¬¤¬°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òºÆ³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¼é¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤Ê¤Ã¤Æ³Ð¸ç¤¬²êÀ¸¤¨¤Þ¤·¤¿¡£³Ð¸ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÎÞ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
±ÊÀ¥¡¡³§¤µ¤ó¡¢¤´°Â¿´²¼¤µ¤¤¡£Èà¡¢º£Æü¤âµã¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£
üâ¶¶¡¡½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤Ë¤Ä¤«¤ê¤Ê¤¬¤é¤Þ¤¿ÌÀÆüµã¤¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£º£¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È²æËý¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£
¡ÝÎÙ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ÆÈþ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«
±ÊÀ¥¡¡¤á¤Ã¤Á¤ã¤ª¤â¤í¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤â¤½¤¦¤¤¤¦´¶¾ð¤Ï¤â¤Á¤í¤óÍý²ò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡Ö·¯¤¬¤¤¤ëÀ¤³¦¡×¤ÏºÇ¸å¤Î¶Ê¤Ç¡¢¤è¤êÁÔÂç¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¸¤ä¤Ð¤¤¤Ê¤³¤Î²Ö²ÐÂç²ñ¤È»×¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î´¶¾ð¤ÏÊ¬¤«¤ë¤±¤É¡¢µã¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡Ö¤ª¤â¤í¡Á¡×¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ý¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë3Ç¯¤Ö¤ê¤Î½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿
±ÊÀ¥¡¡¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¡£9·î¤Ë¡Ö¤¦¤¿¥³¥ó¡×¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¢¤Î»þ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬¤¹¤´¤¯²¹¤«¤¯·Þ¤¨¤¤¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡£µ×¡¹¤ËNHK¥Û¡¼¥ë¤Ç²Î¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤é¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ëÁ°¤«¤é·î1¤ÇÎ©¤¿¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ì½ê¤Ç°ã¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç´¶Æ°¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
üâ¶¶¡¡¡Ö¹ÈÇò·è¤Þ¤Ã¤¿¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿»þ¡¢Î¨Ä¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Õ¤ì¤À¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î3Ç¯´Ö¤Î´Ö¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤¤¤í¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç2¿Í¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¤·¤Æ¤½¤³¤«¤é¥É¡¼¥à¤ÎÉñÂæ¤Ë¤âÎ©¤Ã¤Æ¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢²»³ÚÀ¤È¤«¤â¶¯²½¤·¤Æ¤¤¿¼«³Ð¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¹ÈÇò¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¿¤Á¡¢Á´¹ñ¤Î³§¤µ¤ó¡¢¥Æ¥£¥¢¥é¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤âÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ý¹ÈÇò¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï
±ÊÀ¥¡¡¹ÈÇò¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ëÉ÷·Ê¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¸«¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¡Ö¡û¡û¤¬¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¡×¤È¤«¸«¤ë¤ÈÇ¯Ëö¤À¤Ã¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
üâ¶¶¡¡ËÍ¤Ï¡Ö¤³¤Î¿Í¤ª¤·¤ã¤ì¤À¤Ê¡×¤Ã¤Æ¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤µ¤ó¤Î»äÉþ¤ò¸«¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¡Ý»äÉþ¤ÏÍÑ°Õ¤¹¤ë¤Î¤«
üâ¶¶¡¡ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ë¥ä¥Ä¤È»×¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡£ÎÞ¤â»äÉþ¤â¡£
±ÊÀ¥¡¡°Â¿´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢Èà¡¢¹ÈÇò¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Çµã¤¤Þ¤¹¡£
üâ¶¶¡¡¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¬¸«¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢King¡õPrince¤Ïº£2¿Í¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤òÁ´ÎÏ¤Ç¤Ö¤Ä¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÝÇ¯Æâ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ï
±ÊÀ¥¡¡º£¤«¤é¤µ¤é¤ËÇ¯Ëö¤Î²ÎÈÖÁÈ¤ä¥¢¥ë¥Ð¥à¤â½Ð¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²¿¤è¤êÇ¯Ëö¤Þ¤ÇÉ÷¼Ù¤ò¤Ò¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£·ò¹¯¡¢¤½¤³¤ò°Õ¼±¤·¤¿ÃúÇ«¤Ê°Ì¤ò¤ä¤êÂ³¤±¤¿¤¤¡£¡Ê¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡Ë¤ï¤«¤á¤Î¤ß¤½½Á¤ò°û¤ß¤Þ¤¹¡£
üâ¶¶¡¡ÉÙ»Î»³¤ËÅÐ¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤â¤¦ÊÄ¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ÍèÇ¯¤Ë´üÂÔ¤Ç¤¹¡£