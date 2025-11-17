King¡õPrince¡ÖÅß¤Ë²Ö²Ð¡ª¡×µ¨Àá³°¤ì¤À¤«¤é¤³¤½µ²±¤Ë»Ä¤ë¡¡²Î¾§¤È²Ö²Ð¤Ç¥Õ¥¡¥óÌ¥Î»
King¡õPrince¤¬16Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¡ÖKing¡õPrince¤È¤¦¤Á¤¢¤²²Ö²Ð2025¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤ËÂ³¤¤¤Æ2Ç¯Ï¢Â³¤Î¼Â»Ü¡£Á°Æü¤È¤Î2Æü´Ö¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó6Ëü¿Í¤È¡¢µ¨Àá³°¤ì¤À¤«¤é¤³¤½µ²±¤Ë»Ä¤ë¡¢Ç»Ì©¤Ê»×¤¤½Ð¤òºî¤Ã¤¿¡£
È©´¨¤µ¤¬Áý¤¹Í¼Êë¤ì»þ¡¢Íá°á»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿±ÊÀ¥Î÷¡Ê26¡Ë¤Ï¡Ö´¨¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡²¶¤é¸«¤Æ²¹¤Þ¤ëÅª¤Ê¥¢¥ì¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£üâ¶¶³¤¿Í¡Ê26¡Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó3Ëü¿Í¤È¤Î¡È²Ö²Ð¥Ç¡¼¥È¡É¤Î¤¿¤á¡¢È±¤ò¥Ô¥ó¥¯¥´¡¼¥ë¥É¤Ë¤¹¤ëµ¤¹ç¤ÎÆþ¤ê¤è¤¦¡£¡Ö³§¤µ¤ó¡¢Åß¤Ë²Ö²Ð¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤ÈÂç¤Ï¤·¤ã¤®¤À¤Ã¤¿¡£
½©¤ÎÌë¶õ¤ËÂÇ¤Á¾å¤¬¤ë¤³¤È1Ëü3000È¯¡£²Î¾§¥Ñ¡¼¥È¤¬½ª¤ï¤ë¤È2¿Í¤ÏÌë¶õ¤Ë¤¯¤®ÉÕ¤±¡£¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤ò¹ç¿Þ¤Ë¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î²Ö²Ð¥·¥ç¡¼¤Ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÂÚ¶õ»þ´Ö¤âåÌÌ©¤Ë·×»»¡£¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÎ®¤ì¤ë¡Ö¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¬¡¼¥ë¡×¤ä¿·¶Ê¡ÖTheater¡×¤Ê¤É³Ú¶Ê·²¤È¥·¥ó¥¯¥í¤·¤¿¡£¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¡¢Ï¢º¿¤¹¤ëÆÃÂç²Ö²Ð¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë³Ú¶Ê¡ÖWOW¡×¤ò²Î¾§¡£»ë³¦¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ëÁÔ´Ñ¤Ê¸÷·Ê¤Ë²ñ¾ìÃæ¤¬¸«Æþ¤ê¡¢¼«Á³¤ÈÇï¼ê¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
üâ¶¶¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÈÆ±¤¸Êý¸þ¤ò¸þ¤¤¤Æ²Ö²Ð¤ò¸«¤é¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È²ñ¾ì¤È¤Î°ìÂÎ´¶¤ò´î¤ó¤À¡£±ÊÀ¥¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤Î¸åÆ¬Éô¸«¤ë¤³¤È¤Ê¤¤¡×¤È¾Ð¤¤¡¢¡Öº£¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿Ãç¤À¤«¤é¡¢¤½¤ÎÊý¡¹¤È¸«¤ë²Ö²Ð¤Ï¤è¤ê1¤Ä¥°¤Ã¤È¤¯¤ë¡£ÎÉ¤¤»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¡ª¡×¡£100ÅÀËþÅÀ¤Ç¹±Îã¹Ô»ö¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£¡ÚË¾·îÀéÁð¡Û